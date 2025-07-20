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把自己逼到臨界點！波段達人AII In練膽 賺翻倍財富

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

投資不可能一帆風順，總是有賺有賠，甚至還會大賠，陷入人生谷底，但是若能熬過低潮、捲土重來，必能練就一番功夫，創造財富，波段達人陳詩慧即是一個案例。

陳詩慧從小家境貧困，國小、國中、高中都去紡織工廠當女工補貼家用，大學生涯除了念書之外，其餘的時間都在打工度過。畢業後，賺錢便成為她的唯一目標，一心想要給家人更好的生活。

自修財經知識 借錢投資基金翻六倍

初期，她投資日本基金慘賠，一個月薪水三萬八，扣掉房租及生活費，沒有多餘的錢買書自修，僅能在7-11閱報區翻閱財經雜誌，吸收產業趨勢，當時原物料很夯，黃金、石油、礦產、能源基金大漲，也就成為她的研究主軸。

「買基金要從總經開始，哪個國家GDP成長最快，就買哪個國家」，她分享，當時手邊沒有多餘資金，於是大膽從銀行借出50萬，很快的從50萬滾到300萬，買下人生第一間房子，同時，利用基金的獲利繳房貸及車貸。

科技業百億超業→創業→重回股市全心操盤

當了媽媽以後，家庭經濟壓力更大，她選擇當業務衝刺高額獎金。膽大心細的她，周旋於客戶和老闆之間要訂單、要資源，幾年內躍升為百億業績女王，風風光光買下2600萬的房子，扣掉頭期款800萬，還貸款1800萬，每月繳10萬元房貸。

2016年，陳詩慧辭掉業務的高收入與朋友合夥創業，新創公司卻因股東法律糾紛最後慘賠300萬，一夕之間沒了工作，還負債1800萬。心裡非常沮喪，她跑去做志工，休息了大半年才又重回股市，全心操盤。

檢視財報穩住信心 單押一檔獲利逾五成

她說，原本打算把舊房子賣掉轉出400萬元，分期繳四十個月的房貸，然而，2016年10月發現外資不斷匯入，新台幣從33元升值到31元，嗅到股市即將大漲的氣息，便把400萬押在群聯一檔股票，進場價242元，寄望從此翻身。

沒想到進場隔天，群聯董座潘健成陷入掏空疑雲，股價從242元重摔到200元，投入的400萬跌到只剩200多萬，「當時超煎熬，幾乎一個禮拜睡不著覺 」，陳詩慧說。

為了穩住自己持股的信心，陳詩慧不斷檢視群聯的財報，確認營收沒有問題，自己的判斷沒有錯誤，才稍稍安心。所幸一個星期後，潘健成找尹衍樑幫忙澄清，尹衍樑拿出20多億元買群聯股票，股價從200元漲到400多元，最後這一檔賺進200多萬。

她說，這一次成功奠定她在股市賺錢的基礎，如果當初選擇認賠出場，股市投資可能戛然而止，也不會有後面的餐飲事業。

另一次的大賠，發生在2020年新冠疫情期間，原油期貨價格跌到只剩20美元，憑著對原物料價格的敏感度，她判斷石油會再漲回來，於是把手邊的750萬元押在美股原油期貨正2一檔上，萬沒想到，隔天西德州原油價格重挫，跌到-37.63美元，720萬元瞬間蒸發，只剩30萬元。

每一次都AII In 投資到最後比的是信心

「輸了720萬，難過得幾乎要死掉」，還好自己有做資產配置，一部分金錢在房地產，當時她判斷，「石油價格不可能永遠這麼低」，於是從房產貸出250萬元再投入原油期貨正2，果不其然，隔兩天原油價格漲到12美元，她買在12美元，後來漲到40美元，把720萬元的損失全部賺回。

「投資到最後比的是信心」，她每一次投資都是AII In，中間有很多檔賠掉幾百萬，後來勝率慢慢提高，信念、意志力也跟著增強，「很多人投資只放60%，沒有精準投放，我是0和1的抉擇，在痛苦、徬徨中反覆琢磨，一次一次的激練，膽子越來越大。」

把自己逼到臨界點 才有機會賺大錢

陳詩慧是業務高手，過去在美國跑業務，沒有訂單，要跟老闆說有訂單；沒有技術，要跟客戶說技術沒問題。中間失敗十三次，每天都在懷疑自己快被老闆Fire掉，哪知有一天，所有大客戶都跟她下單，公司營收從23億元暴增到146億元。

投資跟做業務的感覺有點像，你沒有把自己逼到臨界點，這一輩子無法賺大錢，因為你的容忍度就這麼小。「人家說，賠掉一百萬，才能賺到一千萬；賠掉一千萬，才能賺到一億。因為你有底氣賠掉一千萬，代表你有實力再把它賺回來，度過這一千萬的難關，你的人生從此進到另一個境界。」

有一次，她以融資買進技嘉、微星，一個月賺進一千萬元，股票賣掉的那一刻，她全身都在發抖，因為這是過去從未有的感受。

投資更改變了她的人生，若不是投資累積財富，事業不會拓展到餐飲業，目前她已是六家餐飲店的負責人，年營收破億元，近期籌建KPOP舞蹈教室，觸角越來越廣。

從慘賠中悟出的投資修練

這麼多年，她從慘賠中悟出最重要的投資修練：

一、不要把運氣當實力。心理學有所謂的「達克效應」，每個人在賺錢時都會覺得自己很厲害，殊不知已來到「愚昧之頂」，後來慘賠，變得沒有自信，墮入「絕望之谷」，才會看到自己能力不足，而開始走向「開悟之路」，克服自己的盲點和弱點，保持對市場敬畏的態度，才會達到「平穩的高原」。

二、要對數字有絕對的信仰。財報四指標及總經六指標，加上KD值就是她從谷底爬升的秘密武器，這些數據就像黑暗中的明燈，在市場混沌未明時，引領你持續或轉彎最重要的依據。

三、系統化思考，不要隨便亂投資。她總結投資八大金律，從總經、產業、財報、籌碼、技術面等層層解析，例如，台積電2024年EPS 45元，股價1160元，今年EPS 58元，股價怎麼還在900多元，簡單的數字很容易判斷，不用跟著市場人云亦云。

四、不要太貪心。大家都想買在最低、賣在最高，但這連股神巴菲特都做不到，有一次她買面板股彩晶，原本預估會漲到300元，結果288元往回走，沒能及時出場，最後賠掉108萬，就是太貪心的結果。

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