輝達市值4兆啟示錄 台積電火車頭地位無可撼動 AI產業鏈隨輝達封王起舞

文．張興華

輝達H20晶片銷陸鬆綁，150億美元訂單解套，不但輝達市值創高稱王，台積電ADR創天價，台股AI族群風雲再起，三大權值股還有多少上漲空間，攸關台股何時能突破前高。

輝達(NVDA)7月14日收盤市值重登4兆美元，達40012.66億美元，不僅超越名列第二的微軟(MSFT)，市值更加大幅度領先2625.48億美元，穩坐美股市值第一寶座，而市值排名美股第六的台積電(2330)日前公布今年第二季營收為9338億元(約合322億美元)，優於市場預期並超標。

從輝達市值創4兆美元及晶片先進製程代工廠台積電今年第二季及上半年營收超標，在在顯示當前AI產業發展趨勢強勁表現，顯見輝達晶片最大供應商─台積電於全球半導體產業中的5奈米以下晶片先進製程，以及先進封裝(CoWoS)的領先地位傲視全球，無法撼動。

輝達市值封王 CSP大廠AI資本支出逐年成長

輝達本月第二周期間市值一度突破4兆美元，成為全球第一家達此規模的企業，在市值成功閃創4兆美元後，輝達7月14日於科技股那斯達克收市，市值不僅再次突破並站穩4兆美元關卡，更重登美股市值王寶座。輝達市值屢創新高的背後，正反映市場持續看好AI產業的後續發展動能。而推升輝達市值屢創新高的動能，主要與美國四大雲端服務供應商(CSP)持續計畫投入3500億美元於AI的資本支出有關，且預計至2028年前資本支出呈現逐年成長趨勢。

輝達及Apple訂單增 台積電AI晶片營收翻倍成長

台積電董事長魏哲家先前於股東會中表示，AI晶片代工需求持續強勁，今年整體美元營收可望成長24%至26%，且成長幅度將超過晶圓製造2.0產業的整體成長。

理周投研部指出，台積電6月合併營收為2637.9億元，月減17.7%，但年增率卻成長26.9%；累計今年上半年營收1.77兆元，年增率高達40%。累計第二季合併營收，則較第一季的8210.8億元成長13.6%。今年全年營收預期亦朝24%至26%的成長目標邁進。根據台積電內部預估，2025年全年來自AI晶片的營收將翻倍成長，且於未來5年AI相關收入的年均成長率，將達到40%水準，而這部分的營收成長動能，主要來自AI晶片大客戶輝達及智慧手機大廠Apple的訂單增長所致。

根據輝達先前發布的1QFY2026財報內容顯示，當季整體營收為4.4億美元，年增69%，毛利率61%，每股盈餘0.81美元，年增33%。分析輝達整體營收占比，資料中心占89%最多，遊戲占9%，車用及其他各占1%，而輝達的資料中心營收占比情況與魏哲家於股東會所言，以及台積電第二季營收成長表現，足以相互印證。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1299期，2025.07.18出刊。

圖片來源：取自輝達官網

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