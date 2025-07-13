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傳揚台灣契作、與人共好文化 微熱山丘帶你感受回甘的人情味

聯合新聞網／ 理財周刊

文．蔡武穆

走進「微熱山丘」台北松山店，才剛坐下，服務人員立即遞上一杯熱茶及一塊精美鳳梨酥，頓時感受台北人的親切與溫暖。這是微熱山丘的奉茶文化，從南投三合院傳遞而來，重現五、六○年代簡單純樸的美好時光。

南投山丘三合院 回甘的人情味

創辦人許銘仁結束電子代理事業之後，回南投老家與弟弟、叔叔共同創辦的鳳梨酥品牌，不但牽起台灣人的情感記憶，更遠播到日本、新加坡及上海。

據執行長施宏漳描述，許銘仁的弟弟在南投家鄉種茶，因台灣茶不敵中國茶、越南茶削價競爭，萌生做小生意的念頭，正好叔叔從事烘焙業，有做糕點的經驗，便找上有生意經驗的大哥，三個人一起商量未來的去路。

許銘仁過去是做B2B的代理生意，也嚮往有自己的品牌，於是找到一位熟識的品牌顧問一起討論，為品牌及產品定調。

這位品牌顧問來到許家三合院住了幾天，南投山丘上，白天陽光熾熱，晚上暖風徐徐吹來，有微熱之感，鄉民靦腆的人情在心裡面回甘，「微熱山丘」的品牌意象油然而生。

鳳梨田就地取材做起鳳梨酥

三合院四周都是鳳梨田，左鄰右舍世世代代以鳳梨為業，滋養一整個村莊，因而就地取材，做起鳳梨酥來。

微熱山丘與當地的農民契作，銷量逐漸放大，契作田從南投八卦山拓展到嘉義、台南、高雄等，近二、三百個契作戶，全盛時期一年採購一千萬台斤的鳳梨。

施宏漳說，公司採用開2號、開3號鳳梨，也就是俗稱的土鳳梨，採收後必須在一個星期內加工完畢，因此，上百個契作戶必須分批次種植，播種、催花、用藥、收成、檢驗等必要按時完成，管理程序很複雜。

口感更適合 土鳳梨契作保證吃到最原味

「每一次做決定都是二年後的需求」，播種之後十八個月才能收成，好處是可以照顧農民，並有穩定的價格和貨源，然而，疫情間銷售量掉了二至三成，二年前種植的鳳梨陸續進來，庫存是一個很大的壓力。

開2、3號是台灣早期的鳳梨品種，高酸、高甜、纖維有嚼勁，除了內銷之外，還做成罐頭行銷全世界，後來農民陸續改良，口感滑順、產期短，更具經濟價值的台17號金鑽鳳梨問世，土鳳梨漸漸式微，直到微熱山丘大量契作才恢復往年榮景，成為當地顯學。

相較於金鑽鳳梨，土鳳梨高酸、高甜、有嚼勁的口感更適合拿來做鳳梨酥，但是採收後必須在一個星期內加工完畢，公司又堅持不加任何添加物，加工面臨很大的困難，因此，店內人員時常跟消費者溝通，「這個季節甜一點、那個季節酸一點，保證吃到最原味的鳳梨」。

為了尋求差異化，微熱山丘捨棄傳統的鋁箔袋，改採高質感的棉紙袋包裝，問題是容易透水，保存期限只有二個星期，對於外銷、送禮都是一個挑戰，後來找到三氧化二鋁的塗料，塗布在棉紙袋內層，能有效防止水分及氧氣滲入，不需添加脫氧劑就能將保存期限拉長到45天。

微熱山丘特有的奉茶文化 國內外同步感受

不同於市面上的方形或圓形，微熱山丘的鳳梨酥以長條方形呈現，施宏漳說，日本的包裝精緻漂亮，微熱山丘的產品進到日本相形失色，後來研發專利模具烘焙，讓鳳梨酥每個切邊都呈現九十度角，包裝紙也用特殊的機器把邊角內收，拉出稜線，相當具有質感。

微熱山丘的鳳梨酥最初只在三合院烘焙，透過朋友介紹賣出去，隨著名氣越來越響亮，有人好奇找上門，許銘仁便以鄉下人待客之道泡茶招待客人，順便把鳳梨酥當作茶點，客人備受尊寵，離開時順便帶幾盒分享給親友，久而久之成為微熱山丘特有的奉茶文化。

微熱山丘的奉茶文化被臉書、部落格傳開，朝聖者絡繹不絕，一年多不到，周末進到三合院多達一萬多人次，為了讓遊客有遮風蔽雨及上廁所的地方，便搭建露天帳篷讓遊客休憩，一時間人潮、錢潮、攤販湧入，發展成為村民市集，成為當地最熱鬧的景點。

之後，有台北人敲碗，「要送禮沒有地方拿貨，宅配送貨又要二到三天」，於是公司決定在台北松山區開出第一家分店，把三合院的奉茶文化一併帶出，直到今日，上海、日本、新加坡店內都維持同樣的氛圍。

微熱山丘發展非常快速，三合院廚房的產能明顯不足，於是很匆促地在山下的南崗工業區擴建產房，三條產線陸續開出，然而，廠房四周工廠林立，不是微熱山丘最初的品牌氛圍，「三合院是創辦人的家，品牌卻沒有自己的家」，施宏漳急切地說。

多年來，微熱山丘一直在尋找適合品牌發展的地點，所幸十年前，南投縣政府有意推廣觀光產業，在南投半山腰處蓋產業園區，邀請微熱山丘設立觀光園區，一眼望去，綠野平疇、青山綠水環繞，微熱山丘才真正找到自己的家。

國際化更要在地化 以日本紅玉蘋果製作蘋果酥

施宏漳說，觀光園區保持原始的自然景觀，讓遠道而來的遊客能盡情放鬆，品嘗新鮮的茶點，更希望展現南投縣的人文特色，一方面呈現品牌的過去與未來，另一方面把台灣水果加工的人文歷史介紹給民眾，讓全世界都感受到台灣水果的滋味。

除了台灣市場之外，微熱山丘鳳梨酥亦遠赴國外，挑戰日本甜點超級戰區，邀請日本建築大師隈研吾(KUMA KENGO)用天然的木材、石板打造鳳梨外型的南青山店，紅極一時，引來NHK報導。不過，施宏漳坦言，透過媒體報導不容易創造持續性的銷售，還是要回到產品本身，鳳梨酥契作是屬於台灣人的故事，日本人無法感同身受，溝通行銷成為一大障礙。

「要國際化，就要更在地化」，公司一轉念，與當地甜點大師合作，用日本紅玉蘋果製作出蘋果酥，頗受日人歡迎，進一步擴展其他地方，發展出全球果實計畫，傳揚台灣契作、與人共好的文化。

致力推廣台灣水果的好滋味

傳遞台灣水果滋味及奉茶文化是微熱山丘的品牌願景，二、三年前，公司另創一個品牌「微笑蜜樂」，把水果做成各式生活甜點，透過下午茶、家庭聚會融入當地人生活，把台灣水果分享出去。施宏漳說明，微熱山丘是地方特產，用來送禮居多，微笑蜜樂鎖定過路客，目前已開了四家店，還在實驗當中，希望有一天可以複製到海外。

展望未來，施宏漳說，「微笑蜜樂」能在最短的時間內找出最佳的生意模式，行銷海內外。在公司治理方面，創辦人退居幕後，希望把家族企業轉型為企業家族，計畫將所有權和經營權分開，培養專業經理人，穩定公司文化，讓品牌永續經營。

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