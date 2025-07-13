關稅炸彈放榜 趨吉避凶 AI大閱兵

文．張興華

美國對等關稅陸續公布，市場籠罩不確定因素，包括7/8(本文截稿)收盤加權指數已連續三日收跌，共計下跌350.7點，跌幅1.54%，面對川普關稅來襲，包括日本與韓國稅率均為25%，川普7/9(台北時間7/9晚~7/10凌晨)還要陸續公布，台灣會不會在其中尚未可知，政府及企業界繃緊神經應對，準備因應後續對台灣的經貿情勢發展與影響。

注意7月10日川普關稅新名單

川普7月7日中午透過社群平台，公布給14個國家領導人的信件及通知最新的對等關稅稅率，其中包括日本、韓國、馬來西亞、印尼等9個亞洲國家及東歐地區的突尼西亞、波士尼亞、塞爾維亞，與中亞的哈薩克，及南非共計14國，8/1正式實施，其中，日韓的對等關稅均為25%，這一波內容雖沒有台灣，但須密切注意下一波名單。

理周投研部表示，台股接下來的應對與操作，宜選擇具業績題材優勢，且能立即有「美國製造」的選項，同時具有股價本益比低，加上自4月初「川普缺口」以來至7月7日收盤漲幅相對落後，並兼具攻守角色的個股，現階段鴻海則是俱足所有條件，堪稱力抗川普高關稅下最具代表性的指標股。

雖然川普直接寄出信件通知9個亞洲國家對等關稅的稅率，自25%至40%不等，但他隨後也語帶保留地表示，接到信件的各國仍可以就關稅部分再與美國進行協商，也為日本、韓國等後續再就關稅協議保留轉圜空間。不過從信件中看到川普對主要貿易夥伴的對等關稅並沒有太多改變，對日本與馬來西亞的關稅還調升了1%。

台股泰半未回補「川普缺口」

因此，國內券商法人認為，台灣的對等關稅，不應存有美方調降關稅的過高期待，分析台灣的關稅大概與日韓相當，甚至更高也有可能，未來台灣將面對輸美高關稅的事實已不可擋，更何況從目前已與美國達成貿易協議或是框架協議者，似乎沒有得到什麼大利益。

自川普宣布對等關稅以來，雖然大盤指數已經回補了向下跳空的「川普缺口」，但仍有一半以上個股還沒有回補「川普缺口」。

理周投研部表示，經過90天關稅暫緩期的調適與掀起拉貨搶運潮，帶動台股供應鏈族群呈現淡季不淡的榮景，上市櫃公司更創下史上最強的連續單月營收紀錄。而從前述公布14國對等關稅沒有立即上路看來，川普善變的貿易談判模式，即使宣布對台的關稅稅率，仍有機會續談。

全球AI產業發展主流趨勢不變

現階段全球AI產業發展的主流趨勢不變，加上美國四大CSP廠對AI高階運算需求與日俱增，帶動AI伺服器產業供應鏈多數個股營收成長持續暢旺，如英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、廣達(2382)、緯創(3231)及神達(3706)等，營收近月表現均屢創新高，理周投研部認為，以AI產業發展為主的輝達概念族群股，仍將是美對台關稅定案後台股布局的主力。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1298期，2025.07.11出刊。

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