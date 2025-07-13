文．洪寶山

當AI來敲門：你該怎麼不被取代？先從股票分析師談起。過去，分析師靠圖表、財報、籌碼、新聞與經驗，寫出每日分析報告、錄製盤後解盤影片。但現在呢？AI一秒分析完全部個股籌碼、抓出歷年相似型態，甚至結合利率、通膨、國際資金流，幫你「預測」未來走勢。試問，這樣的效率與精度，哪個人類能比得上？但別急著悲觀。AI只能「模仿」過去，它的分析再快，也只是統計式的聰明，而不是經驗型的洞察。

AI是助手而不是對手

真正能跳出框架、逆勢操作、提前預測「黑天鵝」的，仍是具備判斷力與直覺力的人類。所以解決方案是什麼？股票分析師必須蛻變成決策教練、風險對話者。與其當機器人背後的數據操作者，不如成為替投資人解釋AI預測的意思、風險、盲點的那個人。未來，分析師的價值不在分析，而在詮釋與引導。

又如設計師，現在有幾十個AI圖像工具，可以生成令人驚豔的視覺作品。配色精準、構圖完美、風格自由切換，而且還不會抱怨加班。那麼，設計師的挑戰與新價值在哪？答案是：設計情感、設計意圖。AI能生成漂亮的圖，但它無法理解「這張圖要說什麼故事」、「這張封面能否引起消費者的點擊慾望」。未來的設計師，不是美工，而是敘事者。你得懂市場、懂觀眾、懂品牌、懂AI，然後用AI當作助手，快速生成草圖，聚焦在創意決策與內容整合上。

AI永遠取代不了的工作

那麼，有沒有AI永遠取代不了的工作？有，而且非常確定。

1.需要同理心與人性接觸的職業。例如：心理諮商師、幼教老師、安寧病房護理師，這些都不是演算法可以溫柔以待的。

2.需要跨領域判斷與不確定性的工作。例如：高階經理人、創業家、戰略顧問，AI能提供資訊，但無法替你做價值選擇與長遠判斷。

3.需要文化語境與語感的創作。例如：詩人、劇作家、脫口秀演員、內容創作者，這些需要「時代空氣感」與「生活荒謬觀察」的，AI模仿得來，但不夠「活」。

4.需要解釋、陪伴與引導的角色。例如：財經YouTuber、健身教練、命理師、銷售顧問。這些工作靠的是「信任感」，而非純知識。

哪些職位可能會被AI徹底取代？說白了，重複性高、規則明確、創意要求低的工作，遲早要說再見。例如：入門級客服人員、基礎程式碼撰寫者、會議紀錄與摘要整理、美術修圖與模板排版、打字與資料輸入員、初階財報分析助手等等，甚至當機器人普及後，連倉儲揀貨、送貨、警衛巡邏、外送服務都有被自動化的可能性。

面對AI 人類如何「進化」？

那麼，人類該怎麼「進化」？我們不能等公司安排培訓，也不能靠政府編預算補貼。我們每個人，都得為自己設計「抗AI淘汰」的進化路線。以下是三大進化方向：

1.學會與AI協作，而不是對抗，學用ChatGPT、Midjourney、Notion AI，不只會用，還要「精準引導」，讓它成為你思考的延伸，而非替代。

2.專注於不可複製的人性技能，溝通力、影響力、同理心、直覺判斷、故事力，這些是你最難被取代的護城河。

3.把職業技能轉化為商業價值，將你做的事變成個人品牌、訂閱服務、社群資產，把專業變成影響力，把影響力變成收入來源。

當心「會用AI的人」取代你

AI不會取代你，但「會用AI的人」會取代你。你不需要成為AI專家，但你得成為AI的駕駛者，而不是坐在副駕看它開錯路。人性，是你最後的護城河。當世界瘋狂地追求效率，留下來的，將是那些看見人、理解人、陪伴人的角色。

所以，別怕AI來敲門，只要你願意重新塑造自己，你就不會被它打敗，反而會是駕馭它的那個人。

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