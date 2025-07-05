AI世代下的親子閱讀陪伴者─貓頭鷹親子教育協會推動共讀25年

文．理善國際關懷協會柯劭穎 圖．貓頭鷹親子教育協會

成立於2000年的貓頭鷹親子教育協會，秉持「閱讀，照亮孩子的未來」的初衷，至今已走過25個年頭。面對數位科技與AI快速滲透家庭生活，協會持續關注現代家庭的育兒挑戰，透過「為愛朗讀」、「故事便當」、「弱勢關懷」、「親子共讀」等多元計畫，提供父母實用的閱讀陪伴方法，回應「不想用手機育兒卻找不到其他方式」、「孩子對閱讀興趣缺缺」、「親子之間缺乏交流話題」等常見焦慮。

協會指出，科技雖帶來便利，卻也削弱了家庭互動。相較之下，親子共讀不只是知識傳遞的方式，更是修復關係、建立情感的重要媒介。「一個好故事」仍能跨越世代，引發共鳴。

Podcast 節目上線：每天10分鐘，讓閱讀變輕鬆

2025年初，協會推出Podcast節目《親子共讀，讀什麼？》，以0至12歲兒童家長為對象，從選書、朗讀技巧到親職經驗，協助家長在陪伴孩子閱讀的過程中找到方向。節目依孩子閱讀階段設計，涵蓋繪本、橋梁書與少年小說。協會強調：「有趣」遠比「有意義」更能激發閱讀動機，只要每天十分鐘，就能點燃孩子探索世界的火花。

「為愛朗讀」：讓家庭找回共同話題

協會長年推動的「為愛朗讀」計畫，邀請學校與家庭一起參與。大人每天朗讀十分鐘給孩子聽，並選定全校共讀書籍，營造班級與家庭同步投入的閱讀氛圍。

不僅提升孩子閱讀力，更促成家庭關係修復。一名瑞柑國小家長分享：「活動進行到一半，孩子已主動看完書，還要求買續集。」另一位興穀國小家長也提到：「我們一家人從各滑各的手機，變成三代共讀同一本書，彼此有了話題，連爺爺奶奶也參與討論。」

協會觀察，在AI世代中，故事仍是跨越數位隔閡的情感媒介。透過大人朗讀，孩子不僅建立閱讀習慣，也在聲音與陪伴中獲得安全感，促進世代理解與共感。

「故事上桌，閱讀開胃」暑期主題展覽登場

為慶祝成立25週年，協會將於7月25日至8月3日(7月28日休館)，於台北市剝皮寮歷史街區舉辦「故事上桌，閱讀開胃」展覽，邀請民眾走進故事的世界，一起感受閱讀的溫度。

展覽內容包括：

●故事主題展：以「讀書如品菜」為概念，帶來多種風味故事片段，全家共饗閱讀時光。

●攝影展：回顧25年推廣閱讀的足跡，呈現親子共讀的動人畫面。

●聆聽體驗區：播放志工朗讀錄音，讓觀眾透過耳機感受故事的魅力。

●週末講座：聚焦「AI世代的親子關係」與「幼兒情緒引導」，探索現代家庭的共讀之道。

貓頭鷹協會誠摯邀請大家攜家參與，讓閱讀不只是學習的起點，更是家庭情感的連結與記憶的根源。

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