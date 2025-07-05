ART FORMOSA 2025 全面升級 重返展館 引領夏季當代藝術風潮

文．陳慈汶

自2015年創立以來，ART FORMOSA福爾摩沙國際藝術博覽會持續耕耘亞洲當代藝術領域，今年展會邁入第十一屆，全面升級，重返大型展覽館舉行，匯聚來自台灣、日本、韓國、東南亞等地45間畫廊，邀集超過200位藝術家共襄盛舉，打造專業與國際並進的藝博平台。

國內外畫廊齊聚 綻放異彩

本屆展會以「亞洲觀點的當代藝術」為核心，橫跨繪畫、雕塑、裝置與新媒體等多元創作，展現豐富文化交流。晴山畫廊藝術家林志航以回收木材與鋁罐創作《綠色計畫》，強調環保與永續精神；日本藝術家河村嚴生則以抽象繪畫探討東方哲思，作品曾於靜岡縣立美術館展出。首次參展的法國藝術家Jean‑Marc Louis融合東西美學，為展會注入跨文化新視野。

立體展區延伸科技與文化對話

延續歷屆對媒體藝術的關注，由國立台北藝術大學與國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所副教授羅禾淋共同策展，其中更有參與林茲電子藝術節(Ars Electronica Festival)的藝術家參與。當中，創作團隊2ENTER 貳進帶來的裝置作品《DATA VERSE #日曆》尤為注目。此作結合網路運算即時影像、微型電腦與壓克力五金結構，重新詮釋傳「手撕日曆」。觀者可見每日更新的數位頁面與變動水果圖案，讓「日曆」不再是靜態的印刷品，而成為可永續運作的數位裝置，也象徵傳統媒介如何在數位時代中再生、延續。

藝術論壇探討現今與未來

論壇部分由國立中山大學藝術管理與創業研究所策畫，主題為「後疫情時代藝術品市場變動趨勢：華人與東亞社會」，共同探討當代藝術如何回應社會脈動與全球經濟變化。ART FORMOSA不僅回顧過往十年耕耘，也積極擘畫未來，朝向成為亞洲最具指標性的夏季藝博會邁進。

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