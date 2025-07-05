拆解主力控盤手法 台指期達人自創心法勝率逾八成

文．蔡武穆

股市是一個開放且公平的戰場，不分年紀、學歷、資質，只要有心學習，任何人都可以走出一片天，賺進大筆財富，人稱里長伯的何毅從年輕時就接觸台指期，並自創操作心法，累積了一桶金，目前開班授課，學生已破千人。

何毅現年五十多歲，因為學歷不高，年輕時曾做過餐廳二廚、業務、水電、清潔工等需要勞力付出的工作，後來透過朋友介紹到投顧上班，接觸了台指期，中間雖有換工作，但對於台指期的研究不曾間斷。

民國八十年到九十年，除了市場期貨之外，民間還流行地下期貨，何毅所接觸的就是地下期貨，直到陳水扁上任總統大力掃蕩違法交易，才轉到正規的市場期貨。

投顧業的七年，磨練出他對盤勢的敏感度。他說，有的投顧老師欺謊不實，只帶進不帶出，碰到利空鼓吹加碼，罔顧會員權益，身為業務員，有時還必須安慰和解決客戶問題，因此，練就一身實戰功夫。

土法煉鋼累積盤感 發現股市波動慣性

三十年前，少有技術分析的課程或書籍，他用土法煉鋼方法，每天列印台股指數五分Ｋ，記錄高點、低點、消息面，分析行情，手寫過程中，無形中累積盤感。

何毅說，有一天看到一張盤勢很眼熟，仔細比對，跟上星期二相似度90%，走法幾乎一模一樣，索性把上星期三的盤勢拿來觀察，看看明天走勢會不會雷同。結果連續三天走勢幾乎一樣。

這樣的經驗，告訴他一個觀念，「股市的波動有一個慣性，而這慣性就是主力的控盤手法，有五十種控盤方式，就有五十種波動，遲早會出現一模一樣的走勢。」

另一個觀念是風險控制。他有一位七十幾歲的好友，縱橫股市三十多年，更專精期貨，沒想到319槍擊案，股市期貨大跌，慘賠無以翻身，讓他非常震撼。那一次。他深刻體悟到，技術再好、本錢再多，若沒有做好風險控制，總有一天遇到大賠，很可能輸光一輩子積蓄。

保本機制 進單立馬設停損

有一次，他留倉五口多單，隔天歐洲車對撞，死傷二百多人，台股開低120點，當時股市還沒上萬點，開低120點已經非常嚇人，五口大台賠掉十萬元，尾盤收斂，最後賠了六、七萬。

「沒有停損，等於是賭博」，他的停損分為三個階段，最初，停損的觀念偏向自己能接受的程度，以口袋有多少現金來衡量，能夠承受損失，就不停損。後來發現承受不住，通常到地板價才砍單，演變成只要賠錢就砍單。但是往往一砍單，股價就拉上來，讓他非常懊惱。

最後他想出一個折衷的方法，採用保本機制，進單時馬上設停損，只要有獲利，馬上轉為保本。例如，買在100元，停損設在90元，股價可能下跌到95元之後，馬上又拉上去到110元，這時他設保本100元，只要股價拉回到100元直接平倉。這樣的好處是，不會賠到本金，只賠掉手續費。

優化進場點 靶心理論找試單位置

他習慣把停損設在10點到15點的範圍，假設進場五單，平均一單陪10點，就是2000元，五單都輸掉，賠掉一萬元，當天就停止操作。但是五單之中，若有一單賺50點，甚至翻倍賺100點，即使其他四單賠掉，總結下來還是有賺錢。

為了減少停損的機率，他開始優化進場位置，研發出靶心理論、二分之一價格理論、60MA及三降穿法、日價差判斷行情等。

靶心理論是要找出試單的位置，靶心有一個價格，可以是均線的平均成本價，對新手來說，靶心不好瞄準，可以在上下擴充15點至20點形成一個靶面，進行試單。

假設靶心是100點，上下各拉15點，靶面就是85點到115點，這時若Ｋ線型態及均線條件都符合，可以在股價跌破115元試第一單，股價跌破100元進入靶心下方試第二單。

主力的平均成本價 二分之一價格避免追高錯誤

不過，他也提醒，每個人對靶心的設定不同，當價格準備進入靶面的範圍，就應該提高警覺，等真正進入靶面就可以試單，減少錯誤的機率。

另外，二分之一價格也可以做為靶心的價格，所謂二分之一價格，就是高低價的二分之一。例如，進場價10元，漲到30元，平均價格就是20元。

他解釋，主力從10元開始布局，預計買一萬張，從10元拉到100元，不可能一路拉盤，中間一定會經過洗盤、換手，第一階段先拉到30元，洗盤下來到20元，再加碼500張，再拉上去到45元，拉回30元加碼1000張，再拉到60元，以此類推，所以二分之一價格，就是主力的平均成本價。

不只是期貨，二分之一價格用在股票也非常適合，投資人經常追高，一進場就套牢，二分之一價格可以避免追高的錯誤。

中期均線60MA為母線 創三降(升)穿法判斷趨勢

談到均線，何毅有別於市場派別，他以60MA當作母線，10MA、20MA、30MA作為子線，互相搭配。60MA屬於中期均線、判斷趨勢，其餘均屬於短期均線。至於為何是60MA，他說是總結多年來看圖的經驗，實證出來的結果。

他用均線理論獨創三降(升)穿法，舉例來說，當Ｋ線做頭之後，從高點下殺，以60MA當作母線，第一段急速下跌，帶動10MA穿越60MA，反彈之後，第二段繼續下跌，帶動20MA穿越60MA，反彈之後，第三段下跌，30MA穿越60MA，完成這三段之後，就會迎來強力的反彈或回升行情，可以抓到低點，伺機進場。

另外，他以日價差作為輔助系統，每天行情都有日價差，當日價差連續三天或四天低於低點，隔天常會迸出300~400點的大行情，有助於選擇權的操作。

新手把技術練好 老手戒自我膨脹

何毅開班授課，每天都會遇到學生不同的問題，他認為，新手最常犯的錯誤就是太心急，情緒化操作，總是賠多賺少。新手最重要的就是要把技術練好，不要急著想賺大錢。

至於老手對於靶心、保本、移動停利、支撐壓力、盤勢規劃都非常嫻熟，唯一的致命傷是自我膨脹，自尊心強，不願意改變。

高手已經把所有的技巧內化，損益遵守紀律、賺賠不驕不餒，是一個終極領域，一個至高的境界，這一部分，他自己也還在修煉。

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