關稅大限到了 第3季操作策略

文．蔡武穆

在關稅與台幣升值不確定壓力下，哪些類股老神在在？目前當紅炸子雞會不會強者恆強？一旦利空出盡，下一輪哪些飆股升火待發？本期封面故事從盤面主流AI族群中，持續盤點第三季可望脫穎而出的強股。

川普說翻臉就翻臉，上周白宮才傳出對等關稅暫緩可能延期，周一(6/30)又改口不需要延期，加上新台幣一度升值到28.9元，周一台股承壓，大跌324點，所幸央行出手干預，終場台幣守在29.1元，美化企業第二季及半年財報，周二台股反應美股上揚，盤中一度大漲457點，感覺一片欣欣向榮，但仍不可掉以輕心。

「大而美」恐再推升新台幣

首先，美元指數再度創新低，來到96.79元，亞幣同步升值，央行不可能在一天干預就扭轉台幣升值的趨勢，盡可能守在29元的價位。同時，近日川普強推「大而美」法案，將使債務赤字增加3.3兆美元，總體債務高達40兆美元，引發外界對美國償債能力的擔憂，可能導致美債賣壓及贖回潮，推升新台幣走強。

六月FOMC會議上，鮑爾宣布利率維持在4.25%~4.5%不變，在中東戰火解除之後，還有關稅的不確定性，市場一致認為九月降息的可能性最高，屆時美元指數會更加疲弱，台幣沒有走貶的條件。六月初美元指數還在99點遊走，大摩就預估，美元指數會再跌9%，到2026年6月下探到91點，原因是聯準會啟動降息循環及美國經濟放緩。

關稅大限延不延還很難說

其次，川普宣布對等關稅不需要再延。日本及歐盟皆不滿川普所提的關稅條件，尤其在汽車及鋼鋁部分，7/9之前若沒達成協議，日本將重回對等關稅24%、歐盟50%。目前美方積極與印度、南韓、越南、台灣等四國談判，期盼在7/9前達成協議。綜合財長貝森特的說法，18個重要貿易夥伴還是可能延到9/1前談完，其餘的國家，美國將單方面通知課徵25%關稅。

目前關稅的談判都還是霧裡看花，只能邊走邊看。台灣關稅若能談到15%~20%，較符合市場期待，對台股多頭行情有助益，但若在20%以上，或超過日本的24%，不免有再一次失望性賣壓。

關稅及匯率陰霾揮之不去

當前，「大而美」減稅法案將於7/4闖關，激勵四大美股創高，按慣例，台股跟著美股創高才是，無奈關稅及匯率陰霾籠罩，壓抑台股碎步向前，是否大步邁進，還須等到7/9對等關稅揭曉。上周外資連續四天買超台股共1320億元，期貨空單卻增加至52000口，也是因為關稅的不確定性，增加避險操作，並非真的有心做多。

就產業面來看，AI的趨勢不變，美國四大CSP廠資本支出不減反增，中東及歐盟加強主權AI並建立AI工廠，輝達執行長黃仁勳在股東會強調，未來三大核心助輝達成長，包括數十億個機器人、數億輛自駕車及數十萬AI資料中心，輝達提供的不僅是GPU，而是整套AI運算基礎建設，包括資料中心用晶片、雲端服務、軟體平台與網路互聯解決方案，形成AI加速的「一條龍」供應鏈。輝達股價創下歷史新高，市值來到3.77兆美元，重返市值龍頭寶座。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1297期，2025.07.04出刊。

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