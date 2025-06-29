感謝僑教政策 讓我們有助人的能力

【文．李三財】 【圖．僑委會提供】

1997年來台時只帶一個行李箱的僑生，我透過台灣教育的培養，留台二十八年之際，今年獲僑委會頒發「全球傑出僑生校友獎」公益類得主，對本人而言意義非凡，再度深切「感謝台灣！」

2009年，我初懂人事，卻面臨媽媽癌症及事業上迎來大挑戰，在母親過世後，公司也漸入佳境，我體驗到愛要及時，開始以母親的名義捐設獎學金佈施。

教育能改變命運 率先推動東南亞語言免費教學

在2012年率先推動東南亞七國語言的免費教學，培力像早年母親一樣的新移民成為其母語師資；其後更推動亞洲十多國的語言教學平台，並創辦多個公益團體、文化單位。「早年的抬頭苦幹，到今日的珍愛台灣，連結亞洲多元文化，是我給自己的承諾，也是我要留給下一代的禮物。」

頒獎時，我特別感謝中華民國僑教與台灣社會的栽培，改變了我的一生！

2022年獲教育部頒「全球留臺傑出校友」，今年再獲殊榮，適逢本人今年3月7日創立「台灣僑外生協會」，也是對台灣廣大僑外生群體的祝福。

筆者的青少年相當乏味，每到假日待在家中無所事事，偶爾去圖書館，還擔心來回車資的負擔，很早就思考人生。小學五年級去流浮山打工，為自己找出路、學習各種商業及人際應對能力，十八歲憑藉台灣有清寒公費獎學金的訊息，獨自來台求學，因為心中一直深信「教育能改變命運」。

由台師大僑先部(當時稱僑大)進入世新大學時，一直熱心參與公共事務，並擔任過學生會會長，積極倡議校園改革與服務，課餘以各種打工及粵語家教賺取收入，也從這些經歷及語言文化的認同出發，逐步建構日後多語教育與文化推廣的核心理念。

結合教育、文化與公益三大領域 實踐人生目標及社會貢獻

走過二十八年，結合教育、文化與公益三大領域的跨界，具體實踐了自己的目標及社會貢獻：

1.「創建語言及公益教育體系」

於2012年與四方報共同創辦「五語+N學堂」；2013年創設「就諦學堂」加開寮語、印地語、孟加拉語，在台灣社會東南亞語言教學先河。2016年與高中合作建立「亞洲語文中心」，推動東南亞語文進入中學作選修之先例；長期為眾多政府單位學校引薦師資，引領社會潮流風氣！

2.「成立文化與社會創新平台」

以母親之名推動公益，舉辦五十多場公益電影；在台港緬甸等地舉辦二百多場公益演講，並以基金會形態贊助各社團公益活動，促進亞洲文化的連結。

3.「海外助學與文化推展」

2018年在柬埔寨、緬甸成立免費中文班與設立圖書館，募資協助偏鄉改建校舍、設立兒童遊樂設施；捐書贈報，迄今捐書已逾50,000冊，遍布海外、香港及全台319鄉鎮市區圖書館。

4.「政策倡議與公共參與」

長年擔任公督盟財務委員與召集人，常為新住民與僑外生發聲；在教育部推動SIT計畫期間，成立「僑外生在臺校友聯誼會」，並於任內發起「僑外生紓困獎學金」，幫助大家度過疫情困境。今年創立「台灣僑外生協會」，矢志為僑外生服務！

5.「飲水思源，取之社會用之於台灣社會的公益情」

2014年起擔任家扶基金會扶幼委員，關懷婦幼，並獲頒扶幼楷模；2015年獲台師大僑先部頒發傑出校友；2019年受聘為賽珍珠基金會董事，長期關注經濟弱勢新住民家庭。

期待大家在台灣都安心落地生根，一起為創造更好台灣而努力。

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