願望可以被收藏！呂英菖打造沉浸式願望宇宙 願望卡無限公司正式開張

【文．戴衣薰】 【圖．理善藝聚空間】

藝術家呂英菖全新個展《COLLECT WISHES 許願先生─願望卡無限公司》，於2025年6月21日在理善藝聚空間正式開張！這座充滿收藏熱情與童年回憶的沉浸式展覽空間，由象徵角色「許願先生 Mr. makeAwish」領航，邀請觀眾一同進入願望、記憶與想像力交織的魔法宇宙。

開幕茶會於6月21日盛大舉行，現場熱鬧非凡，象徵願望卡無限公司正式開張！

現場展出來自童年收集的記憶：球員卡界的經典──「1952 Topps Mickey Mantle #311」卡片，呂英菖以經典球卡為原型創造作品《許願先生─擁有1952 Bearded Mantle》，向啟發他靈感的世界經典球卡「曼托卡( Mantle Card)」致敬，代表願望的守護與能量的源頭。同時也迎來《WISHING RIVER(2023-2033)》十年計劃的嶄新里程碑——藝術家蒐集自2023年起每年100則願望的計畫，在這一天化為可收藏、可流通的藝術實體：首次公開亮相，完整呈現六十件的原作願望卡，限量發行，每一件皆是獨一無二蘊含真實許願者的心願，包含：象徵令人嚮往的「愛情玫瑰」、堅不可摧的「友誼」、極致渴望的「鑽石」、代表至高權力的「皇冠」、象徵時代財富轉移的「比特幣」，以及召喚超自然力量的「哥吉拉」等，以及象徵智慧與富足的夢幻逸品「全能之眼」與「金條」，這是一份藝術的禮物，如同手握祝福，暖傳遞——握在手裡的願望，是禮物也是自己 。

在展場中央呈現的是願望卡如何生成的創作工作桌，桌上呈現有寶可夢夢幻逸品─莉莉艾的皮皮／Lillie's Clefairy #126 Ex SAR，以及共度珍貴記憶時刻的願望卡，那些可以帶來能量與儀式感的物件，在此情感的延伸下，呂英菖終於完成了33年來的夢想，以願望卡無限公司CEO的身分，將60款原作願望卡為基底，同步推出限量盲抽卡牌包，每包內含一個收藏硬殼與三張卡片(金卡、銀卡、黑卡、白卡)，另有機率可收藏到最稀有的1/1原作卡，也有一盒12包的收藏組；引爆現場觀眾一波又一波「現場許願、立即抽卡」的風潮，掀起熱烈搶購與真心交換的對話現場，讓大家過足「抽卡癮」帶回滿滿的祝福！

願望不再只是想，而是一場可實現、可傳遞的創作行動。

感謝每一位蒞臨開幕的朋友，共同見證「願望卡無限公司」的成立時刻，歡迎持續與許願先生一起打造這座收藏夢想與祝福的魔法公司——讓願望流入每一位觀者與收藏者的心中。展期持續至8月2日，誠摯邀請您蒞臨理善藝聚空間，一起許願、抽卡、收藏未來，散播祝福！

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