以善念為創業根本 達勝科技始終走在市場最前端

【文．蔡武穆】

善念，可以結出好果子。達勝科技董事長孫德崢是一位化學及材料科學家，以善念作為創業核心根本，經營二十年來已是PI(聚醯亞胺PI)界的翹楚，是除了達邁之外第二大廠商。

破壞型創新 二十年前以透明PI立足市場

創業之初，他在公司大廳放一棵一米六的發財樹，樹幹常有螞蟻亂爬，便順手把它種在人行道上，二十年的陽光風雨，如今長成六米的大樹，幾天前開花長出豆子，他欣喜地表示，這暗喻著公司也即將步入開花結果的階段。

孫德崢博士班研究的是非線性光學，亦即現在的矽光子，當時他就已經研發出透明PI與雷射光搭配，無奈市場和技術都不成熟，老師建議他先轉做顯示器材料，從此，就專注在PI領域直到現在。

聚醯亞胺薄膜PI是一種高分子塑膠聚合物，具有耐高溫、絕緣、散熱等特性，舉凡手機、筆電、太陽能、電動車、半導體晶片等都可以看到它的蹤跡，可說是散熱非常好的材料。

當時市場以黃色薄型PI膜為主，一條PI生產線要價五億元，他的資金有限，於是另闢蹊徑，從透明PI膜開始做，吸引日本大廠前來合作，幾年之內，厚型PI、黑色PI及人工石墨陸續問世，奠定達勝目前的基礎。

孫德崢說，公司資本不大，一路走來小心謹慎，這也是公司英文名取為Mortech的原因，「More Value、More Efficiency、More Morality」，在創新的道路上，公司要更有價值、更有效率、更有道德，合法合規向前，穩紮穩打在市場生存。

全球PI大廠只有幾家，包括美商杜邦、日本鐘淵、宇部、韓國SKC及台灣的達邁，皆以薄型PI為主，二十年前達勝以透明PI立足市場，二十年後反而成為各大廠爭相研發的產品，可說是一種破壞型的創新。

他說明，當初以善意來經營公司，不與他人爭客戶才會研發新的產品，回頭過來才發覺已經走在市場的最前端。

2016年．孫德崢投入人工石墨研發，那時AI才剛剛萌芽，石墨是最好的導電和散熱的材料，功能是銅的十倍、鋁的五倍，是未來的趨勢。有趣的是，人工石墨的前身是PI，而PI正是公司的核心競爭力。

小標文字率先投入人工石墨研發

「石墨有天然的、有人工的，人工石墨就從PI來，PI經過2500℃高溫燒結所產生物性變化，形成人工石墨」，2016年公司申請科專計畫，目前已漸漸導入量產，是目前唯一成功量產的廠家。

他說明，PI膜和人工石墨是絕配，PI擁有絕緣的功能，人工石墨有絕佳的散熱及導電功能，可依據客戶需求互相搭配，應用在AI、電動車、電池、太陽能等各領域，解決散熱難題。

國發基金也來參股

達勝經營並非一路順遂，2009年資金一度燒光，所幸親朋好友及時相挺，才度過難關，孫德崢自豪地說，這家公司很小心、很省錢，做得很扎實，過程中，沒有一筆錢是跟人家要來的，都是朋友覺得公司的項目不錯，主動詢問可不可以投資，後來國發基金也來參股，成為股東要角。

2019年以前，達勝每年營收複合成長率達30%，營業額超過一億元，2023年受到俄烏戰爭波及，港口停滯，營收腰斬了50%，去年市場慢慢回穩，再成長50%，到目前為止，跟同期比較也是成長50%，回到正常的軌道。

孫德崢說，自己是化學系畢業的，材料是他的本行，希望材料可以在台灣生根，PI膜可以發展到碳纖維、多功能石墨，甚至未來的無膠軟板，上下左右無限地展開。

另外，達勝也相當重視ESG，疫情期間生意清淡，公司開始著手規劃ESG，十八項中挑了五項來做，包括不定期清理河流、沙灘，實踐社會責任，中央空調改成小空調，戶外裝設太陽能，購買綠電，並且帶動全體員工關懷弱勢團體等，頗受日本外商及經濟部的好評。

初衷的善念 其實就是ESG

「科學的目的不是要破壞環境，而是要幫助人類減少能源的消耗」，他說，過去市場沒有厚型PI膜，大多數都是用薄型PI膜堆疊，以高壓、高熱、溶感劑貼合，相當耗能，他直接生產厚的PI膜，免去中間溶劑壓合的過程，更加節能環保。黑色PI膜最後必須用到油墨，他在前段製程就把PI變黑，省去油墨的污染。

「二十年前ESG概念並不盛行，只知道做材料要有社會責任，要減少污染。所以公司取名為Mortech，現在回想起來，當初的善念，其實就是ESG」。

合法合規 積小勝為大勝

這世上有天道、有人道，天道是自然的規則，例如，地球自轉、樹會生長，人道是做人的道理，他說，天道有運行的邏輯，空氣污染之後，下了大雨，還是回歸土壤、回到人類身上。

達勝是化學工廠，進到公司沒有聞到任何味道，「就是我們出自於善念，從安全設計、無污染著手，走出來的路子就跟別人不同。」

孫德崢說，他的工廠進度比別人慢，但很幸運二十年來沒有犯什麼大錯，合法合規、沒有貪念，這裡面還有很多東西要學習，因為永遠不知道未來，但如果信念是對的就會堅持下去，他有毅力、有恆心、有耐心慢慢捏、慢慢做，積小勝為大勝，讓公司永續經營。

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