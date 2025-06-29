以伊停火 三大類股突圍！台積電AI供應鏈看旺、內需概念股轉強、生技月個股衝鋒

【文．張興華】

中東緊繃情勢出現戲劇性重大變化──以伊戰爭停火露出曙光，美國總統川普6月23日貼文宣告「以色列、伊朗已完全同意全面停火」，隨後伊朗官方亦證實將與以色列進行停戰協議，在以伊戰事即將告一段落，台股6月24日開盤受到鼓舞，中止連日跌勢呈現強勢反彈格局。

以伊停火 川普關稅仍是變數

展望台股下半年走勢及操作面向，排除以伊戰事持續惡化與原油價格看漲的前提下，國內投信、投顧業者對下半年台股操作建議，以AI產業與市場供需持續正向發展，加上美國四大CSP廠(雲端服務供應商)資本支出持續成長，與政府推動AI新十大建設在即，後續AI伺服器供應鏈、智慧機器人、量子、矽光子及ASIC(特殊應用IC)，及台積電(2330)2奈米製程量產等，都是下半年值得布局的重要核心標的。

台股今年上半年第二季初經歷川普對等關稅的重砲擊襲，且好不容易在90天關稅暫緩期掀起的搶貨搶運效應下，經歷一個月時間才弭平了「川普缺口」，投資人原本期待6月季底的法人與集團作帳行情，不料卻因突發的以伊戰爭爆發，打亂台股市場行情，如今隨著以伊戰事即將停火，對國際金融市場(包括台股)的影響亦可望逐步消除，現階段對台股較大的不確定干擾因素，則落在川普的對等關稅及半導體關稅。

張錫估關稅可能落在10-15%間

告別2025上半年與迎接下半年到來，川普對等關稅暫緩期也將於7月8日屆滿，後續關稅稅率一次定案或是暫緩期再延長仍待觀察，不過經歷4月初的洗禮後，關稅問題的影響也有鈍化的跡象。國泰投信董事長張錫對下半年台股投資展望的看法表示，美國對台灣的對等關稅課徵稅率應不致太高，因關稅最終還是進口商買單，受傷還是市場終端的美國廠商或民眾，估計最後關稅可能落在10%至15%之間。

即便台灣的對等關稅只有10%，但對台灣產業、供應鏈還是會造成一定程度影響，且需要時間消化，加上近期新台幣升值，出口商第二季出現的匯損，將會於第三季財報反映，因此，第三季台股基本面的獲利會受到一定程度的影響。

AI高階晶片市場需求持續強勁

目前美國大型CSP商至2026年的資本支出持續增加，對台灣產業相對有利，如AI伺服器相關供應鏈，GPU、設備組件、組裝等都能持續獲利。而台積電目前7奈米以下先進製程占營收比重已提升至73%，加上先進封裝(CoWoS)產能滿載，顯示市場對AI高階晶片需求持續強勁。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1296期，2025.06.27出刊。

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