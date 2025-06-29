美元美債難崩 黃金可能見頂

【文．洪寶山】

美國軍方於周日空襲伊朗三處核設施，伊朗議會通過關閉荷莫茲海峽，市場擔心，國際油價衝破每桶100美元，市場準備迎接恐慌情緒，照理說當下是避險需求最熱烈之際，比特幣不漲反跌-1.4%，黃金下跌-0.55%。美軍襲擊伊朗之後，6月22日中東股市全線開高，以色列TA-125指數上漲1%，創歷史新高，沙烏地阿拉伯股市上漲1%，科威特股市上漲0.7%，卡塔爾股市上漲0.7%。這次不是大砲一響，黃金萬兩，而是戰爭開打日，利空出盡時。

市場共識就看油價能漲多少

根據歷史經驗與模型推估，油價每上漲10%，會對美國CPI造成約0.15%至0.4%的短期增幅，且如果油價漲幅大、持續時間長，對CPI的推升效果會更加明顯。聯準會主席鮑爾曾表示，油價每上漲一桶10美元，CPI年增率大約會增加0.2%，六月份NYMEX原油截至6月23日盤中已累積23.72%漲幅，所以六月的FOMC按兵不動不是沒有道理的，估計七月美國CPI年增率才會反應最近油價上漲的影響。所以油價看多應該是多數的市場共識，現在就看能漲到多少。

美國在空襲伊朗之後，釋出沒有進一步的空襲計畫，等伊朗的電話，6月23日金融市場沒有出現恐慌性殺盤，於是COMEX黃金出現高位狹幅震盪的利多不漲訊號，4月22日是這波金價見到最高點的3509.9美元，3500美元似乎是整數關卡的壓力。之前金價突破3000美元之後，華爾街投行繼續加碼上調目標價，一度喊到4000美元，四月是川普對等關稅的發動點，後來六月美債違約議題搶鏡，再到伊朗的核議題成為地緣政治風險的焦點，但是金價沒有再創新高，處在3180美元到3441美元之間震盪，是盤頭？還是中期整理？

避險需求重回美元與美債

回顧這波金價從2022年10月的1636.4美元起漲，歷經31個月累積超過一倍的漲幅，應該是有資金逢高調節，但還沒有明確的訊號正式進入波段轉折，所以應該會有一段時間進入高位的多空反覆測試期，類似2020年8月到2022年10月的中期整理。

如果黃金如推測進入到高位、長時間的震盪期，那麼市場避險商品剩下比特幣、美元與美債，而比特幣在6月20日盤中也曾一度從平盤附近快速下跌，情況類似金價對於美軍空襲伊朗的利多不漲，所以比特幣可能跟隨金價一同進入中期整理，那麼避險需求將重新回到美元與美債。

美元與美債難以被替代，根本原因在於美國的經濟實力、法治與資本自由、金融市場深度、信用穩定性和強大的全球網絡效應。即使面臨美國債務問題、政治爭議或競爭貨幣的崛起，全球仍有超過60%的外匯儲備為美元資產，其中美債是最主要的載體。

金融巿場仍高度倚賴美元資產

各國持有美債，不僅為了資產安全，也方便國際支付與資本流動，台灣央行最新研究報告指出，只有美元資產才能胃納全球超額儲蓄，去美元化不容易，基於五大理由認為在可預見未來，全球金融巿場仍將高度倚賴美元資產，分別是「優異的債信與流動性」、「穩健的外國投資者持有比重」、「穩定的再融資規劃」、「監管與金融創新助益」、「全球金融資產的定價基石」。

美國近期通過的穩定幣監管法案(如GENIUS Act)，對美國國債(美債)市場產生了深遠且多層次的影響，以美元或美國國庫券為擔保的穩定幣市場快速成長，部分短期國庫券需求已由穩定幣市場吸收，有機構預估到2030年，為發行穩定幣對短期公債的需求可能成長至1.2兆到2兆美元，進一步增強美元的支配地位。

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