把「願望」化成卡片 傳遞溫暖與祝福

文．蔡武穆

每個人都有願望，願望忽遠又忽近，對於藝術家呂英菖來說，願望是可以握在手中隨時觀想的，他把願望化成一張卡片，隨身攜帶成為實現願望的動力。

2020年，呂英菖受台中策展單位之邀，到東眼山國家森林公園進行「許願池」的創作，他搭建了一個畫布讓來賓盡情揮灑，畫布中間的圓對映著前方用石頭堆起的許願池，畫完之後，丟一顆石頭許下心中最大的願望。

「藝術不僅可以觀賞，更是一個體驗，瞬間留下美好的回憶」，從此，願望成為他繪畫的中心主軸，傳遞人和人之間的情感與祝福。

球員卡×非洲部落藝術 轉化為日後創作養分

呂英菖從小就喜歡收集球員卡及非洲部落藝術，有趣的是，兩種看似不搭軋的愛好，竟成為他後來創作的養分，《魔法花園》、《許願先生》，願望卡在他的筆下成為一種魔力，召喚你許下心中美好的願望。

他把孩子的寶可夢加上魔法花園，成為第一張願望卡，爾後直接將魔法花園3D列印，最後收藏到1952年Mikey Mantal球員卡，發展出一系列的願望卡，最近還成立「願望卡無限公司」，計畫十年內收集一千個願望。

願望卡五花八門、色彩繽紛，鑽石、蘑菇、玫瑰、冰淇淋、棒球、金元寶、兔子、麥當勞、星星，每一個造型都讓你回到童年──那個充滿天真、幻想的年代。

他說，願望不分大小，對小孩子來說，冰淇淋的重要性遠勝於黃金，這是他心中最真實的渴望。有些人選擇玫瑰、有些人選擇愛情，都反映著當下的心境及狀態，它是動力，也是寓意，可以在其中找尋自己的意義。

不分大小 每個願望都是美好的

「每個願望都是美好的，即使是死亡也是美好的」，他指著名為《新開始》的許願卡說，這個骷顱頭上長出愛心，旁邊有玫瑰、月亮、太陽，蘊含著新生與重生，不管遇到什麼困難，都可以在心裡產生新的力量。

「玫瑰」是他創作最重要的意象，「不知從何時開始，我的畫都有一朵玫瑰，畫著畫著很自然在我的畫中呈現」，每個人都有情感依靠，可能是另一半、家人或寵物，支撐自己活下去的動力。

2007年他去義大利留學，思念女友不自覺地在自畫像頭上畫下玫瑰，從此，玫瑰便成為他創作的源頭延續至今。

願望卡圖案活潑有趣，充滿溫暖與想像，像是童話，又是藝術，如此奇特的組構，竟來自於非洲部落藝術的直觀與映射。

呂英菖收藏非洲部落藝術二十多年，2009年從義大利回國，自然而然引用非洲藝術符號來創作。《許願池》即抽取非洲雕像的元素刻劃全家福的樣貌，妻子愛好自由以預言鳥的形象表達，小孩則是以剛果釘狗的造型來詮釋。

另一件名為《全部》作品榮獲2009年村上隆藝術大獎，內容涵蓋「你、我、他、他們」。「你」是妻子的肖像畫，「我」化身為非洲雕像跪謝在肖像面前，「他」是其他的家人，「他們」則是來來去去的朋友。

在非洲藝術看到另一個世界

「非洲藝術對我的影響是直覺的，在裡面我看到另一個世界，他們的造型美感跟我們不同，比例變寬、拉長、變形，對於接受過學院訓練的我們來說簡直不可思議！」

他指著牆上的《銅豹頭腰飾》代表皇室的象徵，「眉毛線條連到鼻子完成一條線，根本不合理，耳朵豎在頭上、眼睛用直線條刻畫，生氣勃勃，已經超乎現實所能看到」。

還有一件《銅豹坐姿水器》，「後腳往前曲折，感覺像骨折，整體又很協調，臉上的鬍子像蠟筆小新一樣─畫上去的」，充滿著童真與童趣。

呂英菖說，小孩子的畫是最迷人的，但是比例不成熟，非洲藝術就像一個成熟的小孩子，創造性和比例二者兼具，同一個題材有上百種變化，你想像不到的天馬行空。

筆隨意走 畫出生命最原始的寫照

最新創作《許願先生Mr. makeAwish》也是從剛果的雕像轉換過來，「頭上一粒一粒有如花團錦簇」，仔細觀看，許願先生的頭髮竟是花園盛開，繽紛燦爛，他是許願池的守護者，當有人許願時，嘴裡的許願棒就會發亮。

他喜歡花園，因為花開是生命中美好的狀態，回想起小時候，跟父親到民生東路的銀行前掛畫賣畫，家人凝聚的溫馨與美好，一直影響著他日後的創作觀與價值觀。

從立體的花園到平面的花園，各種不同的花園都在他的畫中呈現，他的創作從不打草稿，隨著心緒的流動，從一個葉子開始畫，花園就這樣一直延伸出來，如同非洲部落藝術是生命中最原始的寫照。

康丁斯基說，「當我手握水彩筆，它自己會運行，帶我到任何一個地方」。「當我心裡有念頭時，畫面就浮現出來，沒有刻意去想什麼造型」，呂英菖表示。

每一段經歷都是養分 成就現在的自己

藝術是獨一無二的，但願望是無限的，而且可以傳遞，「理善藝聚空間」即將於6月21日(星期六)推出《許願先生─願望卡無限公司》展覽，呂英菖特別設計「盲抽願望卡包」活動，每包有三張願望，自己留一個，另外二個可以送給需要的朋友，分享生命的美好。

「創作像是一條河，每一段經歷都是養分，成就現在的自己」，回想國中時收集球員卡，也曾夢想有一天能發行自己的卡片，如今推出願望卡可說是他兒時夢想的實踐！

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