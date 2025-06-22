匯率、關稅大限、以伊戰爭衝擊油價 鎖定高毛利AI股

文．蔡武穆

台灣做為輝達全球AI基建的核心供應鏈，實實在在參與了未來世界科技趨勢的大潮流，雖然目前面臨新台幣升值、關稅大限及戰禍推高油價等多重不確定因素，可以確定的是，各國發展主權AI趨勢不變，對於相關供應鏈的需求只會越來越殷切，對於高成長的績優AI股來說，每一個短線利空衝擊的壓回，都是投資人來回操作布局的機會。

上周五(6/13)以色列襲擊伊朗，中東戰火升溫，加上台積電填息失靈，台股在6/11才剛站上年線，馬上又被壓回，在年線及半年線之間遊走，但是觀察VIX恐慌指數仍在19.1，市場情緒不至於太過恐慌，本周一美股四大指數皆收紅，周二(6/17)一早台股跳空上漲的態勢來看，以伊戰爭目前對台股及美股影響不大。

比較要注意是油價，由於伊朗是產油的國家，戰爭爆發當天西德州原油大漲8.02%，最高來到74.63元，布蘭特原油也大漲7.32%，最高來到74.4美元，雖然目前都已小幅回檔，市場擔心伊朗祭出報復手段，封鎖荷莫茲海峽的輸油要道，可能使油價衝高100美元以上，導致通膨再次升溫。

台積電雖填息失靈 仍踞千元站上所有均線

觀察目前台股走勢，其實並不悲觀，台積電(2330)雖然填息失靈，仍站在所有均線之上，且月線上揚有撐，力守千元大關。因此，未來三到五個交易日，大盤指數可在半年線及年線之間區間震盪，最差的情況只要不跌破月線，量維持在3000億以上，都還是多頭強勁的格局。

近日美國公布5月份CPI月增0.1%，低於4月的0.2%，年增2.4%，高於4月預期的2.3%，低於市場預期的2.5%，顯示通膨降溫，市場預期9月降息機率高，引起美元指數走貶，截稿前來到98.16，亞幣強勁升值，新台幣連續三天升值來到29.45元新高，上市櫃公司匯損壓力有增無減。

台幣強升金融業美債部位匯損 工具機產業受傷嚴重面臨棄單

匯銀主管認為，這一波台幣升值是因為美元疲弱，加上第二季拉貨效應出口商滿手美元，換匯需求大增，導致台幣強勁升值，由於聯準會可能在9月降息，美元疲弱已是一個趨勢，央行只能順勢操作，延緩升勢，不打算阻升或扭轉趨勢，提醒企業該避險的就要避險，不要心存僥倖。

台幣強勁升值，只要是用美元交易的產業都無法倖免匯損壓力，除了金融業有龐大的美元債券部位之外，受傷最慘重的莫過於工具機產業，4月以前，大部分工具機業者都是以台幣32~33元接單，5月初的強勁升值，出貨稀釋毛利率，假設以32元兌1美元的匯率接單100萬美元，如今升值到29元，等於每一單要賠掉300萬台幣，賣越多，賠越多，很多廠商寧可棄單或暫停出貨以避免匯損。

圖片來源：Pexels

※精彩全文，詳見《理財周刊》1296期，2025.06.27出刊。

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