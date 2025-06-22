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中東危機衝擊市場

聯合新聞網／ 理財周刊
以色列跟伊朗互相空襲，伊朗更放話封鎖荷莫茲海峽，上週NYMEX原油上漲13.32%，最高來到77.62美元。（路透）
以色列跟伊朗互相空襲，伊朗更放話封鎖荷莫茲海峽，上週NYMEX原油上漲13.32%，最高來到77.62美元。（路透）

文．洪寶山

以色列跟伊朗互相空襲，伊朗更放話封鎖荷莫茲海峽，上週NYMEX原油上漲13.32%，最高來到77.62美元，美系外資最新報告指出，荷莫茲海峽封鎖的最壞情況機率已從7%提升至17%，反映市場對風險的快速升高。

結果6月16日23:00左右，傳來伊朗向以色列釋放訊號：「克制暴力對雙方有利，願和談換美國不參戰！」結果NYMEX原油下跌-4%左右，測試70美元支撐。

以色列或想推動伊朗政權更迭

表面上看似這場衝突雷聲大、雨點小，但關鍵是從2023年10月哈瑪斯從加薩走廊對以色列發動大規模突襲，造成大量死傷，隨後以色列不僅對加薩走廊展開大規模軍事反擊，而且對於消滅哈瑪斯的目標堅持推進，後來演變成以色列一個打七個，黎巴嫩真主黨、伊朗本土及葉門胡塞武裝等多個國家與組織發動或回應軍事攻擊。

西方媒體認為以色列想藉機重塑中東秩序，徹底削弱伊朗的核武與軍事能力，甚至推動伊朗政權更迭，同時打擊其在區域的代理人勢力。

所以從這個角度，以色列無法接受伊朗在其周邊蓋核能廠，儘管以色列摧毀了大量飛彈設施，但尚未深入到離心機孔洞的底部，那裡才是用來濃縮鈾，達到接近武器級的地方。

油價可能持續震盪走高

因此，在這些離心機全部被拆除之前，以色列很有可能會比照加薩走廊的邊打邊談策略，藉機削弱伊朗，意在重塑中東秩序，但同時避免讓衝突全面失控，保持有限升級，所以國際油價可能不是恐慌性飆升上百美元，而是屬於震盪走高模式。

歷史上，伊朗並沒有真的封鎖過荷莫茲海峽，但多次公開威脅要封鎖這條全球最重要的石油運輸要道，並進行軍事演習或有限度干擾航運。1980年9月兩伊戰爭期間，伊朗與伊拉克互相攻擊對方及第三國油輪，導致所謂「油輪戰爭」，但並未完全封鎖海峽，只是大幅提高了通過風險與保險費，造成油價迅速上漲。

1980-1982年衝擊經濟可為殷鑑

1980年9月前後，油價約每桶15美元，到1981年2月觸及39美元高點，這波上漲主要是因為伊朗和伊拉克原油出口大幅減少，全球供應量一度下降12%，短期內(約半年)漲幅超過160%，導致1980年通膨率達13.5%，美國經濟因此進入1981-1982年嚴重衰退期，是二戰後最嚴重的經濟下滑之一。

1981年GDP約為3,280.8億美元，通膨率降至10.3%，聯邦基金利率維持在12-20%高檔，1982年GDP微幅增至3,402.6億美元，成長幅度顯著放緩，年初利率仍高於15%，至年中才降至11.5-12%，高利率導致借貸成本飆升，房市、製造業、汽車業重創，失業率1982年底接近11%，實質GDP出現負成長(-1.8%)，明顯低於1981年，反映經濟衰退，通膨率降至6.2%，1982年下半年開始，聯準會逐步放寬貨幣政策，利率回落，經濟自1983年起明顯復甦。

封鎖荷莫茲海峽模擬情境

荷莫茲海峽每日運輸全球約20-30%的原油，若封鎖成真，供應影響將超過伊朗自身每日210萬桶石油出口的減少，油價可能飆升至100美元以上。雖然伊朗具備佈雷與快艇攻擊手段，但美軍第五艦隊駐防降低全面封鎖機率，曾經發生過的商船被攻擊導致保險費率暴漲300%的歷史倒是有可能重現，模擬情境如下：

(一)有限衝突的機率60%，局部攻擊持續，但未擴散，油價處在70-90美元，對全球GDP影響-0.3%。

(二)區域戰爭機率25%，伊朗封鎖荷莫茲海峽，以色列發動地面戰，油價處在100-130美元，全球GDP衰退-1.8%。

(三)全面核危機的機率15%，核設施遭摧毀並引發放射汙染，油價突破150美元，全球GDP衰退-5%。

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