理周公益活動 特邀李登元重現能量藝術祈福儀式

文．理周教育基金會 圖．無極文化藝術館

在紛亂多變的時代，如何穩定內在與場域能量，成為現代人普遍關注的課題。6月14日，李登元老師受理周教育基金會特別邀請，為理周教育學苑學員及參與三理人生公益好市集的夥伴舉辦專屬祈福儀式，為公益盛宴揭開序幕，啟動穩定祝福的能量流動。

祈福現場，李登元老師運用其獨創「一筆能量畫藝術」，透過藝術療癒方式實現空間能量調頻，為現場空間注入穩定平衡能量。他指出：「空間不只是建築，而是完整的能量系統。當地脈穩定，人的運勢與健康自然獲得長遠成長。」現場重現2016年於總統府進行的祈福儀式，為空間與現場人員祈福。

活動中，李登元老師分享「一筆畫」的發展歷程。自童年對光子的體悟起步，歷經多年能量藝術研究與產業開發，最終建立結合藝術表現與能量科學的功能型藝術系統。

該系統已透過多項科學驗證，證實對人體與空間環境具有正向影響。李老師團隊更與多所學術機構進行產學合作，研究成果涵蓋植物體積放大、內含營養素呈倍數增長，並將此創舉發表於國際期刊。甚至近期著手針對一筆畫對癌細胞進行抑制研究實驗等，諸般創舉讓藝術更加貼近生活。

現場更特別開放諮詢體驗，李老師依據每位學員之眉心基原體，繪製能量軌跡，講述學員之生命軌跡走向，現場反應熱烈，氣氛高漲。

同時，李登元老師亦分享一筆能量畫在跨領域應用上的發展，包括與福容飯店合作打造能量主題套房、參與酒標設計加速酒類陳化、結合AR/VR與元宇宙NFT，並整合成現在成熟的藝術禪藝術療癒儀式，現場透過「站禪」行為藝術方式，引導觀者在互動中平衡身心，體驗藝術療癒力量。

除科學實證與應用拓展外，李登元老師的作品亦深受國際藝術投資市場青睞。2017年作品《眾生醒》曾於英國以547,800英鎊高價成交，顯現其國際市場價值。早在2016年，理周教育基金會董事長同為理財周刊創辦人洪寶山先生便已收藏其作品，展現對其藝術價值的高度認可。

本次活動現場同步展出多件李登元老師的經典作品，為了此次公益活動，特別捐出《財如泉湧》一作，公益價兩百萬元，全數收益捐贈理周教育基金會，作為推動後續公益計畫之用，其善念與行動，為活動增添深層祝福與價值。

未來，李登元老師與團隊將持續實踐「藝術療癒」之路，讓能量價值超越藝術價格，祈福使祝福跨越隔閡，協助更多人與空間場域回歸有序，開展安穩幸福的美好人生。

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