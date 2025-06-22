十場講座百人共學 「三理人生」公益市集圓滿落幕 善念匯聚點亮台北

文．洪崇晏

6月14日週六，艷陽高照，由理周教育基金會、理周教育學苑、理善生活教育學苑及理善國際關懷協會共同主辦的「三理人生公益好市集」於青島東路７號四樓熱鬧登場，吸引逾百人次共襄盛舉。活動融合「理財、理善、理健康」三大主軸，串聯公益講座、創作市集與身心靈體驗，讓民眾在學習與交流中感受行善的力量。現場掌聲與感動交織，為台北初夏注入溫暖善意。

活動由「一筆能量藝術畫大師─李登元」開場，為現場參加學員財富祈福，並提供一幅價值百萬的藝術創作為這次公益活動助力。現場李登元大師更提供了12個名額，免費為學員服務，幫學員觀看近期財運，並給予加持。

名師教戰 學員熱情參與

活動重頭戲是由十位知名講師接力登場的「川普2.0備戰營」。面對美國總統川普執政的許多不確定性與股市震盪，名師傾囊相授，帶領學員趨利避害。師資包括余適安、吳金潮、林穎、廖崧沂等專業講師，從股市趨勢到資產配置，深入淺出分享實戰心法，吸引不少專業投資人與理周學員熱情參與。一名來自新莊的參加者黃小姐表示：「講座課程很實用，讓我對投資有了全新的理解！」藝人「乃哥」徐乃麟也驚喜現身，親自參與課程學習，並在現場與民眾親切互動。

集結微小善意 創造大愛行動

公益市集部分，共有20家品牌與創作者設攤，包括手作香氛、命理塔羅、按摩體驗、養生飲品等攤位，各具特色，人潮絡繹不絕。不僅商品吸引人，每筆交易更附帶10%公益捐贈比例，集結微小善意，創造大愛行動。當日所得將全數投入公益項目，包含捐助復康巴士、弱勢家庭健康資源與偏鄉教育推廣。

身心靈體驗區同樣深受好評，從財運祈福、瑜伽課程到冥想放鬆，引導參與者在繁忙生活中找回內在平衡。一位時常面臨加班與高壓的高科技業主管分享：「平常少有機會接觸這些活動，今天來這裡走走、聽課、祈福，覺得身心都被照顧到了。」

這場集學習、公益與療癒於一身的「三理人生」活動，最終於下午六點畫下完美句點，也為都市生活注入一股溫暖的人情力量。未來，主辦團隊也將持續推動更多結合實用知識與社會關懷的活動，期待讓公益走入更多人的日常。

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