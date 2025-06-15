搶搭AI熱潮 009808 ETF擁長線利多

文．蔡武穆

國發會公布4月份景氣燈號綜合判斷分數為33分，較3月份減少2分，燈號持續為黃紅燈的狀態，不過，製造業銷售量指數因AI商機熱絡，及對等關稅延緩90天，客戶提前拉貨而增加1分，轉為紅燈，顯示AI前景仍然暢旺。

華南永昌投信表示，川普5月中東狂接AI大單，輝達不但獲得沙國Datavolt公司下訂1.8萬片H300 AI晶片，亦獲得阿聯酋百萬顆H100 晶片訂單，成為此行最大贏家，超微也不遑多讓拿下200億美元的案子，這意味著台廠AI伺服器供應鏈未來二、三年成長動能無虞，尤其AI伺服器在關稅免清單之中，更有助於台廠的營收獲利。

特別值得一提的是，輝達6月3日股價漲幅2.8%，創1月24日以來新高，也重返全球市值龍頭，帶動台股AI產業跟漲。華南永昌009808研究團隊指出，近三年台股的主軸在AI，帶領台積電及加權指數分別攻克1160元及24416高點，連帶著市值型ETF也跟水漲船高。以部分ETF來說，單一持股占比較高，不易達到分散風險的效果，因此剛上市的華南永昌台灣優選50 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) (009808)就針對這點作優化，單一成分股比重不超過30%，更具分散風險的功能。

華南永昌投信強調，009808追蹤「臺灣護城河概念優選50指數」，以流動性、市值、產業毛利前80%、企業獲利前50%為條件層層篩選，以達到「再進化」的效果。自5月16日掛牌以來，市價與淨值亦步亦趨，提供投資人投資市值型ETF的另一種選擇。

在觀察到009808成分股中，AI比重相當高。半導體產業占44.85%、電腦週邊9.93%、網路通信6.02%，前十大成分股包含台積電、聯發科、鴻海、廣達、台達電等具高獲利的AI權值股。未來輝達台灣總部落腳北士科(北投士林科技園區)，計畫在台建設AI基礎設施、鴻海攜手輝達將在高雄建立AI工廠及中東的主權AI，對於台廠AI供應鏈可說是長線的利多，投資者可稍加留心此類具有AI概念股的ETF。

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