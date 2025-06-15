10場財經課程、室內市集+李登元財運祈福 6月14日「三理人生」公益活動熱鬧登場

隨著近期天氣不穩、午後雷陣雨頻繁，許多人開始尋找兼具舒適與豐富內容的週末活動。結合公益行動、投資理財與生活美學的【三理人生 公益好市集】，正好提供了一個理想選擇。活動將於6月14日（本週六）上午10點至下午6點，在設有冷氣的室內場地——台北市中正區青島東路七號四樓之三（近善導寺捷運站）盛大登場。

本活動由理周教育學苑、理善生活教育學苑、理善國際關懷協會及理周教育基金會共同主辦，活動宗旨「理財 × 理善 × 理健康」三理融合概念，透過一日限定的投資理財課程、室內市集與藝術命理體驗，打造兼具溫度與知識的公益行動日。

本次公益金將作為「復康巴士捐贈基金」使用，所有課程講師皆為無償授課，主辦單位承諾課程所得90%捐出，攤商響應捐出10%以上收益，藝術家李登元將現場展售百萬畫作，余適安老師提供家安生醫葉黃素晶凍義賣。誠摯邀請民眾一同參與，為社會善舉共盡一份心力。

從理財課到祈福畫展，公益也能這麼有感又好玩

「三理人生 公益好市集」不僅是一場消費市集，更是一場心靈與實用兼具的學習體驗。本次活動特別規劃以下四大亮點內容：

一、多元投資課程與免費體驗課程

活動將推出10堂投資理財課程及5堂免費體驗課程，涵蓋投資理財、命理探索、香氛 DIY、房地產買賣等主題，無論是關心個人成長、興趣培養、或是親子陪伴的民眾，都能在課程中找到感興趣的選項。現場名額有限，建議提早登記報名。

二、投資名師齊聚一堂，「川普2.0備戰營」現場開講

年後至今受到全球政經策略影響、金融市場動盪，本次投資系列課程主題以「川普2.0 備戰營」邀請十位資深講師親授股票、期貨、選擇權、外匯等策略課程，包括知名講師余適安、李澤澄、林穎、廖崧沂、錢坤、吳金潮、林教授、方鈞、莊崧、學姊，將帶來實戰經驗與心法分享。值得一提的是，藝人徐乃麟也將現身聆聽「學姊」的海外期貨策略課程，為現場增添一大亮點。

三、室內風格市集，逛得悠閒又涼爽

面對炎熱與突如其來的降雨，主辦方特別選擇室內冷氣場地，提供舒適逛市集體驗。現場邀請20組攤商共襄盛舉，從精油香氛、手作藝品，到命理占星、身心療癒等風格品牌一應俱全。此次攤位皆以支持公益為前提，參與攤商皆承諾將營收的 10% 捐出公益，讓每一次購買都更具意義。

四、藝術祈福展暖心登場，以畫作傳遞力量

一筆能量畫李登元大師之藝術作品於國際享負盛名，曾受邀總統府進行元旦祈福儀式，亦主持過台北小巨蛋萬人靜心活動，本次特邀李老師以財富祈福儀式為活動揭開序幕，開放民眾免費參加，用藝術提升財運能量、納祥迎福。現場亦展出多幅能量畫作，並捐贈一幅百萬能量畫作「財如泉湧」現場展售，讓藝術走進大眾生活的同時，也能為需要幫助的人送上一份祝福。

新朋友專屬好禮，參與就送折價券

為邀請民眾來到現場同樂，活動當天無論新朋友、老朋友，只要掃描 QR code 並完成簡單登記，就能獲得理周教育學苑與理善生活教育學苑的「200 元課程折價券」乙張，將於活動後發送至會員帳戶，可用於後續課程報名。

公益不只是捐款，而是一種生活態度

主辦單位表示：「我們相信，公益的實踐並不侷限於捐款，而是每個人在日常生活中的小小參與及選擇。無論是上一堂課、逛一圈市集、買一包餅乾，甚至坐下來聊聊人生，這些行動都是讓善意流動的方式。」

【三理人生 公益好市集】是一場集合知識、感性、實踐與善念的活動，也是當代城市中少見結合教育與公益的生活節日。誠摯邀請市民朋友本週六攜伴參與，在涼爽的冷氣中度過一段充實而有意義的週末時光。

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活動資訊

活動名稱｜三理人生 公益好市集

活動時間｜2025年6月14日（六）10:00–18:00

活動地點｜台北市中正區青島東路7號4樓之三（近捷運善導寺站）

川普2.0 備戰營資訊｜https://www.moneyedu.org.tw/Web/children

免費課程及公益市集｜https://www.lishanlife.com.tw/Web/Product_Info_22New?pid=3345

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