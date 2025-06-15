台灣在亞太基因定序產業鏈上不能缺席！基龍米克斯攜手NGS龍頭廠 打造亞太基因定序中心

文．蔡武穆

基龍米克斯(以下簡稱「基米」)董事長周孟賢於2020年回任以後，承襲父親周德源博士的遺志，持續深入基因定序研究，不但跨足核酸及CDMO領域，日前更攜手美國最大基因體公司illumina計畫打造亞太基因定序中心，建立台灣基因資料庫，期勉與國際大廠抗衡。

GMP核酸合成廠完工啟用 公司邁向新里程碑

周德源博士是國內研究基因定序的第一人，師承諾貝爾化學獎得主也是基因定序發明人Fred Sanger博士，三年學成之後，便把技術引進台灣，更完成水稻第五條染色體定序，讓中華民國國旗與歐美日並列，揚名國際。

周孟賢說，基因定序技術一直在演進，單基因、多基因到全基因，點、線、面到立體，父親生前罹患肝癌，仍然孜孜不倦投入研究，過世前還去台大演講，精神堪為公司的典範。

自從歐巴馬提倡精準醫療，次世代基因定序便成為顯學，不管是產前、癌症或藥物篩檢等，都必須用到的基礎工具，2019年新冠肺炎(COVID-19)爆發，廣為大家所熟知的核酸檢測，初期的研發也必須用到基因定序。

「過去基因藥物、mRNA等的開發時間冗長，大藥廠都不想投入，一場疫情改變了世界，核酸疫苗挽救數十億人的生命，乃成為藥界新寵兒，這塊市場相當大，因此，基米興建的GMP核酸合成廠於2022年完工啟用，引領公司邁進新營運里程」，周孟賢說。

台灣基因資料庫仍是全球末段班

基因資訊涵蓋一切動植物及所有已知的事物，包括復育、育種、新藥開發、疾病治療等，都必須建構完整的圖譜才有辦法進行，可以說，基因定序是所有生物學及醫學的基礎，過程中需要龐大的資料庫去驗證。

由於基因資訊十分敏感，甚至可視為國家戰略資源，因此，每個國家都在建置自己的基因資料庫，台灣也不例外。但相較於英國已有五十萬人、韓國未來五十萬人、新加坡即將一百萬人、中國各省分加起來也是上百萬人起跳的基因資料庫，台灣礙於經費不足，目前僅有二千多人，遠遠落後其他國家。

「台灣對這塊(基因資訊)支持太少」，周孟賢說，政府提出「健康台灣深耕計畫」編列60億元預算，推動智慧醫療、AI健康服務、精準醫療、精準檢測等服務，計畫雖周詳，但推動經費及執行仍嫌不足。

個體化醫療未來趨勢 次世代基因定序納入健保

目前各國政府皆重視生物資訊安全，並傾國家之力扶植，如中國有華大基因、諾禾致源基因、美國孟山都(Monsanto)資本額都是上千億元起跳，去年美國通過《生物安全法》，嚴格管制基因資訊外流到中國，台灣目前還無法可管，有高達五成的檢體送往中國做定序或透過第三方轉送中國，令人匪夷所思。

總經理江俊奇說，每個國家、每個族群的基因不太一樣，某些點位的差異就有不同的疾病或遺傳表現，例如，亞洲人具有這個變異點，才會產生這種疾病，歐美則較少。人體生物資料庫(Biobank)主要職責是做健康人的數據庫，當疾病產生時，先跟正常人比對，再刪除一些雜訊，研究或診斷就會比較精準。

台灣去年才把NGS(次世代基因定序)納入健保，用藥之前都要基因檢測，「有這個基因，才有辦法做這個治療」，未來是個體化的醫療，基因檢測將越來越重要。

建置全自動流程 聯手illumina打造亞太基因中心

目前台灣沒有可以跟國外抗衡的基因公司，因此，基米與illumina合作，希望打造亞太基因中心，建立起屬於台灣及亞洲人的基因資料庫，目前已收到來自澳洲、菲律賓、印尼、馬來西亞等國的檢體，嚴格確保基因資訊安全、研究成果不外漏。

江俊奇強調，建構基因資料庫平台，關鍵不在於機台設備，而在於前端技術平台，公司將建置一套全自動流程，把新加坡百萬人檢體的規格及管理經驗引進台灣，一旦台灣的量體擴大，基米可以立即反應，把吞吐量做到最大。

擁一代、二代、三代定序技術 CDC、FDA長期合約廠商

此外，基米將同步建立蛋白質體的篩選機制，達到一條龍的產品服務。他說明，蛋白質是基因表現的最後一個物質，以前都是把基因和蛋白質分開來做，目前的趨勢是從基因和蛋白質二者一起做，解析度更高，更能吸引國外藥廠前來投單。

不只是illumina，基米也跟其他單位合作，希望打造一個多體學的研究中心，包含基因體、蛋白體、轉錄體、代謝體等各種檢測平台，期盼乘載更大的量體，有助國內醫學研究。

基米是全台唯一擁有一代、二代、三代定序技術的公司，並獲得LDTs、ISO、TAF認證，亦為CDC、FDA長期合約的廠商，過去不管是腸病毒、登革熱、新冠肺炎發布之前的基因定序，公司都參與其中。

目前公司營收來自科研專案(包含研究室、大專院校、財團法人)佔70%，醫療院所佔20%~25%，健保納入NGS將帶動臨床醫學檢測服務，未來在基因資料庫建置完成後，將成為推升基因定序相關業務成長的一大動能。

未來將完善CDMO廠 申請美國DNF

基米去(2024)年合併營收4.8億元，今年營收有望倍增，並持續向IPO規劃目標前行。

展望未來三到五年，江俊奇表示，短期目標是添增設備儀器及建立基因資料庫，中期目標是完善CDMO廠，聚焦化學合成短片段核酸或胜肽，長期目標將赴海外布局，申請美國DNF，擴大海外接單能量。

周孟賢強調，台灣在亞太基因定序產業鏈上不能缺席，呼籲政府管制檢體外送，避免基因資訊外流，再來，正視台灣Biobank籌建的必要性，並給予經費支持，建立屬於台灣人的基因資料庫，對後續醫學研究及診斷將有莫大的幫助。

※理財周刊1294期更多精采文章：

◎新聞熱線>10場財經課程+免費身心靈課程及室內市集+李登元財運祈福，6/14「三理人生」公益活動熱鬧登場

◎新聞熱線>搶搭AI熱潮 009808 ETF擁長線利多

◎封面故事>作帳行情升溫 台積電重返千元點火 AI台灣蓄勢衝

◎新聞熱線>「大和仰慕」坐擁藝文雙軸增值利多

◎新聞熱線>在地深耕、穩健築家：陶喜建設打造台南人的安心家園

◎發行人語>AI新十大建設

◎新聞熱線>《許願先生─願望卡無限公司》：把願望做成卡，讓魔法成為收藏

◎理善大家來>2025年全球傑出僑生校友誕生

◎理財我最大>台灣在亞太基因定序產業鏈上不能缺席！

◎價投實踐家>穩定幣為美債解圍 比特幣鼓漲叫好

◎解碼房市>輝達效應 企業設總部方興未艾

◎個股巡禮>富世達 陸系摺疊機+水冷快接頭助攻營收

◎許博解法說>伺服器平台世代交替 挹注嘉澤營運逐季成長

◎港股投資風享>政策發力預期增強 港股先抑後揚