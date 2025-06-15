作帳行情升溫 台積電重返千元點火 AI台灣蓄勢衝

文．蔡武穆

台積電上周股東會釋出樂觀訊息，董座魏哲家信心表示，「十年內生意會非常好」，並喊話，「買台積電股票準沒錯」，上周股價一度叩關千元後小幅拉回，收在995元，本周一(6/9)開盤氣勢如虹，成功站上千元大關，突破三周以來盤整格局，就扣抵值來看，目前月線扣抵值在980 ~998元，二個星期後會逐漸往下扣抵，可說未來二周台積電站穩千元應沒有疑慮。

輝達重登市值王 台積電再上千元

觀察美股走勢，輝達第一季財報優於市場預期，第二季財測因禁賣H20給中國，預期營收450億美元，略低於市場預期的459美元，但不影響股價表現，6/3股價來到141美元，重返市值龍頭寶座，帶動費半及那斯達克創下波短新高，台股雖然還壓在年線之下，就目前月線扣抵值位置在22278點，二個星期後逐漸往下扣抵，同樣有望在二周以後突破箱型整理格局，突破22000點大關。

對等關稅將於7/9再度實施，美英雙方已在第一輪達成協議，關稅為10%，但英國為貿易逆差，台灣為貿易順差國，不可能低於10%，市場預估大概會介於20%~25%之間。

台積電產能出貨屬賣方市場 四大CSP廠沒砍單還加碼

晶片關稅目前則尚未明朗，美科技四巨頭英特爾、高通、美光、德儀皆認為課徵晶片關稅將提高成本，削弱美國競爭力，呼籲川普「再好好想一想」，但川普課徵關稅目的是要讓半導體產業鏈移回美國，實現美國製造大夢，依川普的施政方向，晶片關稅不太可能退縮，市場分析師認為，未來半導體晶片關稅可能落在20%左右。

魏哲家在股東會言明，關稅對台積電會有影響，但不是直接的影響，因為關稅是由進口商承擔，不過，關稅會推升物價，導致需求量降低，影響台積電生意。

以目前來看，AI供不應求，「我們什麼都不怕，只怕經濟往下掉」。進一步分析，台積電先進製程晶片，包括5奈米、3奈米及下半年將量產的2奈米目前獨霸全球，屬於賣方市場，美方科技巨頭一定得買單，無怪乎科技巨頭齊聲向川普喊話。

魏哲家還提到，關稅並沒有改變客戶的作為，換句話說，客戶沒有因為關稅砍單，事實上，不但沒有砍單，四大CSP廠反而加碼投資，如META將原本640億美元提高至720億美元、微軟資本支出增至800億美元，亞馬遜資本支出超過1000美元，Google母公司Alphabet資本支出估達750億美元，沒有改變，AI所需的先進製程將可帶動台積電今年美元營收成長24%~26%之多。

2奈米良率90%下半年量產 供應鏈蓄勢待發

高盛認為台積電有三大利多：一、下游組裝廠或ODM廠良率大幅提升，AI訂單大幅砍單的可能性降低。二、今明兩年美元營收分別以26.3%、14.1%持續長長，主要動能來自於3奈米及2奈米製程，估計7奈米以下製程將從去年的68%提升至明年的79.3%。三、三星及英特爾在先進製程發展受阻，在此有利條件下，明年CoWoS及先進製程價格可望調漲3%~5%，今明兩年毛利率分別維持在56.8%、54.7%，維持在53%以上的長期獲利目標。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1294期，2025.06.13出刊。

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