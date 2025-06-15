文．洪寶山

行政院將於近期推動「AI新十大建設」，是台灣數位轉型的中樞引擎，更是賴總統「人工智慧之島」願景的具體落實，目標在於強化台灣在全球AI產業鏈中的核心地位，加速企業AI導入與應用，涵蓋從基礎設施、技術研發到產業應用的完整鏈條，為台灣建立長遠競爭優勢、促進區域均衡發展打下關鍵基石。這不僅是一項產業政策，更是國家未來二十年的戰略布局，將引領台灣朝向自主創新、智慧應用與數位永續的新紀元。

六大AI基礎設施與四大前瞻技術

「AI新十大建設」涵蓋六大AI基礎設施與四大前瞻技術。基礎建設方面，政府將於全台建置超級電腦與雲端資料中心，擴充運算能力，支援企業大數據處理與AI演算，並強化資料治理與資安機制，確保技術應用安全穩定。同時，政府將扶植兆元級AI平台軟體產業，預計協助百萬家企業導入AI技術，促進交通、醫療、教育等場域的智慧化轉型，實現全民智慧生活圈，打造具韌性的數位社會。

在前瞻技術領域，政策聚焦智慧機器人、量子科技、矽光子與主權AI等四大核心。智慧機器人應用涵蓋製造與日常生活，提升生產效率；量子科技開啟全新運算架構，有望突破半導體與光電瓶頸；矽光子技術則是實現高效能AI晶片的關鍵，可降低能耗、提升速度；而主權AI重點在培養本土大型語言模型與關鍵技術，確保科技自主不受制於人。為此，政府將組建「量子國家隊」，整合半導體與光電能量，穩固台灣在AI戰略技術上的主導地位。

AI產業鏈投資機會浮現

預計「AI新十大建設」推行至2040年，可望創造約15兆元經濟產值、50萬個高薪就業機會，為產業轉型與地方發展注入長期動能。隨著政策推進，AI產業鏈上的投資機會也日漸浮現。智慧機器人領域中，上銀、台達電、所羅門、達明等具潛力；量子科技由台積電、鴻海、廣達、聯發科領軍；矽光子則關注智邦、華星光、波若威等；主權AI方面，台積電與鴻海、廣達更具備本土化技術能力。

同時，政府亦同步推動雲端運算、AI伺服器、綠能與生醫等相關產業，深化台灣在數位與創新經濟中的戰略布局。值得注意的是，此次建設將特別納入花東地區，推動數位產業與數位遊牧模式，帶動綠色與軟體產業成長，吸引青年返鄉，並促進國際人才投入地方創新。

國發會近期也將推動「創新創業100計畫」，聚焦於資通訊與物聯網、虛擬及擴增實境、生技醫療、綠色成長、智慧製造、農業科技、文創數位內容、服務業創新、資安新應用及地方創生等多元領域，展現台灣推動前瞻創新與產業升級的政策決心。

政策紅利下 可長期投資的企業

「AI新十大建設」政策紅利下，半導體、雲端運算、AI伺服器、綠能、生技醫療等領域的龍頭與創新企業具備長期投資的條件。

半導體、AI晶片與平台：台積電、聯發科、聯詠、信驊、京元電子、技嘉、鴻海、廣達、緯穎、緯創、英業達、華碩、弘塑、辛耘、萬潤、旺矽、穎崴、精測、牧德、均華、均豪、志聖、印能科技、群翊、天虹。AI伺服器、散熱、網通、PCB：奇鋐、雙鴻、金像電、智邦、健策、川湖、聯貿-KY、台光電、金像電、台燿、聯茂。

綠色與永續產業：上緯投控、世紀鋼、富威電力、泓德能源、雲豹能源、森崴能源。生技醫療：藥華藥、台生材。

※理財周刊1294期更多精采文章：

◎新聞熱線>10場財經課程+免費身心靈課程及室內市集+李登元財運祈福，6/14「三理人生」公益活動熱鬧登場

◎新聞熱線>搶搭AI熱潮 009808 ETF擁長線利多

◎封面故事>作帳行情升溫 台積電重返千元點火 AI台灣蓄勢衝

◎新聞熱線>「大和仰慕」坐擁藝文雙軸增值利多

◎新聞熱線>在地深耕、穩健築家：陶喜建設打造台南人的安心家園

◎發行人語>AI新十大建設

◎新聞熱線>《許願先生─願望卡無限公司》：把願望做成卡，讓魔法成為收藏

◎理善大家來>2025年全球傑出僑生校友誕生

◎理財我最大>台灣在亞太基因定序產業鏈上不能缺席！

◎價投實踐家>穩定幣為美債解圍 比特幣鼓漲叫好

◎解碼房市>輝達效應 企業設總部方興未艾

◎個股巡禮>富世達 陸系摺疊機+水冷快接頭助攻營收

◎許博解法說>伺服器平台世代交替 挹注嘉澤營運逐季成長

◎港股投資風享>政策發力預期增強 港股先抑後揚