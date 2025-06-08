賴總統宣示成立主權基金 「華南永昌009808」進場是時候

文．洪崇晏

總統賴清德於5月20日就職周年發表談話，宣布政府將成立主權基金應對國際經濟變局。以亞州著名的主權基金為例，新加坡的主權基金-淡馬錫控股，主要投資國營企業與科技產業，2025年淨投資回報貢獻(NIRC)高達271億新幣，占財政總收入的18.5%。過去20年，NIRC的增長速度驚人，從2005-2008年間年均僅29億新幣(約677億台幣)直至2016-2024年年均已達190億新幣(4,439億6,000萬新台幣)，這次川普關稅政策造成的股市震盪，也讓主權基金的話題再度浮現在國人面前。

主權基金跟現有的國安基金一樣，都有長期持有股票且低交易頻率的特點，因此在遇到如川普對等關稅等危機出現時，能達到穩定市場的功效。

主權基金的加入將會著眼於台灣明星產業-科技業，也將持續推升大盤指數，但在台積電等科技龍頭股價格居高不下的情況下，ETF會是小資族的選擇之一，一籃子的優質股讓小資族不必緊盯盤瞬息萬變的盤勢。

市值型ETF-華南永昌009808在川普對等關稅風暴後推出，相較於受惠於近兩年牛市漲到百元以上的0050與006208，華南永昌009808一張僅1萬5千元的價格確實更親民，且在對等關稅鈍化之際推出，更能跟著台股穩步向上。

台灣的主權基金基本上也是會鎖定科技產業與優質企業做投資，而009808的選股邏輯亦是找尋績優的公司做選股，根據四大面向：

1.市值取向：市值超過300億的指標企業

2.產業趨勢：近20季毛利率與近四季營業利益

3.獲利優先：聚焦營利及獲利趨勢向上之產業

4.價值創造：強大的獲利能力與有效的資本利用

進一步觀察臺灣護城河概念優選50指數產業權重(2025年4月)，半導體產業權重達約44.85%，其次為金融保險權重為約15.55%，隨著半導體產業廣泛應用多領域，且AI更為近年熱潮，指數可望搭上科技趨勢，並於每年1次定期審核且持續進化，假設未來台灣國家主權基金推出，預期選股方向趨於一致，大盤將持續推升，009808也勢必將跟隨大盤持續讓更多投資人受惠。

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