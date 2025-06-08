三理人生公益行動：6月14日理財×公益×市集體驗

文．理善國際關懷協會

六月初夏，療癒與善意正悄然萌芽。【三理人生公益好市集】將於6月14日(六)登場，由理善國際關懷協會、理善生活教育學苑、理周教育基金會與理周教育學苑共同主辦。一日限定，集結20組風格品牌、5堂免費課程，實踐「理財 × 理善 × 理健康」的生活市集。

此檔活動公開公益回饋機制：理財課程收益將捐出90%、市集攤位收入捐出10%、體驗課程收益更是全數捐出，專款用於復康巴士募資。所有講師皆為無償奉獻，以知識、藝術與行動參與這場善意的活動。

免費課 × 美好物 × 一起做公益

當天開放五堂免費體驗課程，主題橫跨理財、命理、手作與自我探索從《買房不是憑感覺》解析不動產眉角，到《命主星與相位的情感地圖》《紫微斗數是科學還是迷信？》帶你看懂人際與玄學。《香氛永生花DIY》讓你親手帶回香氣，《生命靈數的財富密碼》則以數字解構你的人生原型與金錢的關係。

若不想上課也歡迎單純來逛市集！現場20多個攤位聚集手作、香氛、點心、占卜、植栽與自然療癒等創作者與品牌，每一攤都為公益出力。

川普2.0備戰營：眾名師推出10招川普行情的高勝率操作招式

市集的隔壁由理周教育學苑同步推出【川普2.0備戰營】理財系列課程，由李澤澄、余適安、吳金潮、廖崧沂、錢坤、莊崧、方鈞、學姊、林教授、林穎等知名講師親授股市、期貨、外匯與選擇權等高勝率操作策略。課程強調實戰操作應用，從各老師的操作精煉出因應「川普行情」的高勝率操作秘訣，此課程90%學費將轉為公益基金，邀請你一起學投資做公益。

祈福藝術開場 讓公益成為生活的一部分

藝術家李登元將現身三理人生市集，親自主持「能量祈福儀式」，以他獨創的「一筆畫」(又稱龍紋畫)免費為現場參與者開啟內在能量場。本次他也將展出多幅畫作，並將「財如泉湧」捐助公益銷售，收益全數捐出。

「善意可以透過每一個日常行動被具體實現。」三理人生市集希望讓公益不再只是捐款，而是人人都能參與。透過一幅畫、一次祈福、一筆消費，讓善意悄悄流動起來。

活動資訊

活動名稱：三理人生 公益好市集｜投資理財公益課程

活動日期：2025年6月14日(六)10:00-18:00

活動地點：理周教育學苑 台北教室 & 線上視訊同步進行

活動地址：台北市中正區青島東路7號4樓之三 (近善導寺捷運站)

活動網頁： https://www.moneyedu.org.tw/Web/children

公益好市集： https://reurl.cc/eM4O8x

※理財周刊1293期更多精采文章：

◎新聞熱線>賴總統宣示成立主權基金 「華南永昌009808」進場是時候

◎理財我最大>系統性思維 山林水與政策、產業共同前進

◎新聞熱線>惠宇13期新案登場！大慶雙捷，水岸首排

◎新聞熱線>新華泰富公司派大獲全勝！股東會以86.58%壓倒性支持，五席董事全數拿下

◎封面故事>4大類匯賺股 新台幣升破30元操作策略

◎發行人語>夏月電價怎麼用最省

◎理善大家來>三理人生公益行動：6/14理財×公益×市集體驗

◎公司Call Memo>國瑞集團振臂一呼，台灣綠能算力國家隊成軍

◎解碼房市>房市不好 這些大咖建商卻在進貨

◎許博解法說>受惠GB200、GB300倍數成長，勤誠獲利估再創高

◎財經趨勢透視鏡>美國消費者信心躍升 可望擺脫衰退窘境？

◎港股投資風享>資金轉向 港股風險偏好急劇收縮