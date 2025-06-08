4大類匯賺股 新台幣升破30元操作策略 聚焦付美元收台幣的電子股與4+1連假效應實質受惠股

文．張興華

新台幣這波升值幅度冠於亞幣，市場開始對以出口為導向的台廠，評估匯損可能侵蝕獲利甚至虧損，台積電股東會董事長魏哲家坦言，台幣近期升值8%影響台積電毛利率下滑3.2%。當然新台幣升值也有受惠族群，除了電子大廠多有匯率避險，本期《理財周刊》封面故事深入分析「付美元、收台幣」的眉角，盤點出電子通路、資安軟體、食品、觀光餐旅等四大類新台幣升值受惠股，供讀者參考。

美國總統川普自4月2日宣布實施對等關稅措施以來，即與多國進行貿易協商，但協商進度緩慢未如預期，川普已失去耐性，要求談判國須在6月4日前提交最佳方案等，以期在7月8日關稅緩衝期限前與各國達成最終協議，台灣自然也不例外。

半導體關稅仍是未爆彈

現階段台灣不僅面臨美方半導體關稅的未爆彈威脅，在談判階段更遭受新台幣強力升值的龐大壓力，即便遭遇炒匯禿鷹突襲，為避免落入美方的匯率操縱國口實，央行也只能柔性勸離，不方便大動作進場干預，放手讓新台幣捲進亞洲貨幣競升的浪潮中，雖然台幣升值不利台股中以出口為導向電子相關產業，但在這波新台幣升值波濤中，還是有機會淘出受惠台幣升值的黃金股。

目前美台貿易談判已進入緊鑼密鼓階段，對於後續的談判經濟部長郭智輝持較樂觀的態度看待，他於日前接受媒體訪問時指出，先前率團訪美交涉時，已清楚掌握美方的談判重點，對後續談判能爭取有利的條件充滿信心，且在90天的關稅緩衝期後，有把握可以拿到比較好的關稅條件。

而美方現階段的態度則是要求談判國家能加速談判進度，由各國自行就降低關稅與擴大進口美國產品等，提出最佳方案，以利能趕在7月8日關稅緩衝期結束前達成協議。

新台幣升值幅度居亞幣之首

而備受國內各界關注的除了對等關稅最終稅率，及尚未公布的半導體關稅外，新台幣兌美元的匯率問題也成為產業界關注的焦點，尤其台灣的產業向來以出口為導向，整體出口占國內生產總值(GDP)約近7成，新台幣兌美元匯率一旦大幅升值，勢必直接衝擊到出口產業的獲利。

與美國貿易往來的主要亞洲夥伴國家，在與美國談判時亦遭遇匯率升值的無形壓力，美方更以外匯操縱國家名單做為談判武器，讓日本、韓國、台灣等與美談判過程中，對匯率升值部分都是莫可奈何，新台幣更是亞洲貨幣中升值幅度最大。

根據新台幣兌美元匯率近一個月來的表現，自5月1日收盤價30.03元至5月30日收盤價29.85元，共計升值2.18元，升幅達6.8%，創新台幣36年來單月最大漲幅紀錄。新台幣5月單月遽升的原因，市場解讀為主要係與美談判過程中，談判須配合美方對美元貶值的期待，另一部分則是外匯炒手看準台幣的升值趨勢，及於談判過程中央行不出手干預的預期心態進場搶短，造成這波升幅。

央行日前亦證實已查出外匯禿鷹干擾匯市的舉動，並責成相關銀行勸導禿鷹儘速離開，這也是現階段央行於外匯市場無法施展的尷尬窘況。

理周投研部指出，財政部公布去(2024)年台灣出口總額達4750.7億美元，其中出口最大項目為電子零組件1772.2億美元，占整體出口比重37.3%，其次為資通與視聽產品，出口金額1325.1億美元，比重27.9%，第三大為基本金屬及其製品，出口金額285.3億美元，比重6%。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1293期，2025.06.06出刊。

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