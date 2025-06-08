文．洪寶山

六月夏月電價報到！今年夏月電價仍沿用2024年的電價審議會決議，導致一般家庭的月電費平均增加約500元。這主要是因為夏月用電量增加，加上累進計費方式，使得電費支出較非夏月高出約80%。

電價計算標準：121-330度：非夏月一度2.16元，夏月2.45元；331-500度：非夏月3.03元，夏月3.70元；501-700度：非夏月4.14元，夏月5.04元；701-1000度：非夏月5.07元，夏月6.24元；1001度以上：非夏月6.63元，夏月8.46元。

五大吃電家電 怎麼用最省電

一般家庭最耗電的電器通常是那些長時間運作或高功率的設備，前五名最吃電的家電：(1)冷氣、(2)電熱水器、(3)冰箱、(4)電熱水瓶、(5)吹風機。台電分享了幾個夏季省電的妙招，讓大家在炎熱的天氣裡既能享受涼爽，又能節省電費。

例如：冷氣溫度設定在26至28度，每調高一度可省電6%，並搭配電風扇來提升涼爽感。每二至三週清洗一次冷氣濾網，可提升冷氣效能並省電10%。每半年至一年進行一次專業深度清洗，包含散熱片、風扇、排水系統等。優先選擇具節能標章、能源效率一級的冷氣機，與五級相比可省電37%。晚上睡覺時可設定「舒眠模式」，冷氣會在入睡後逐漸調高溫度，減少耗電。

冷氣開開關關反而更耗電，建議長時間使用時保持穩定運轉，出門超過30分鐘，建議關掉冷氣，比一直開著更省電。白天出門前拉上窗簾或貼隔熱紙，可降低室內溫度三至五度，減少冷氣負擔。定期清潔冰箱門膠條，確保密封良好，食材分類擺放，縮短開門時間，避免冷氣外洩。

申請使用「時間電價」 尖峰與離峰價差約3.5倍

雙薪家庭的作息通常較為緊湊，但透過聰明的用電策略，可以有效降低電費支出。例如，你的電費是一般累進計費(非時間電價)，那麼幾點洗衣服都不影響電費，如果家中用電量大，可考慮申請「時間電價」，在22:30~07:30期間洗衣服較省電，如果使用時間電價，尖峰與離峰價差約3.5倍。夏季離峰時段：凌晨0:00-9:00，電價最低；非夏季離峰時段：凌晨0:00-6:00，以及11:00-14:00。

除了家庭用電之外，還有公共用電分攤，在一般社區型大樓中，公共設施的用電量通常較高，其中電梯系統通常是24小時頻繁運作，是社區大樓最大電力消耗來源，此時先檢視電費單，如果電梯系統的最大需量遠低於契約容量，可向台電申請調降，以減少基本電費支出，然後設定電梯待機時自動關閉照明與排風系統，減少長時間運行的電力消耗。

電梯啟動耗電量較高 可改用變頻驅動技術

傳統電梯啟動時耗電量較高，改用變頻驅動技術可以讓電梯在啟動、運行和停止時更平穩，降低瞬間高耗能。多部電梯可透過智能化系統派車，減少不必要的運行次數，提高運行效率。電梯在下降或減速時會產生回生電力，可以透過電力回生裝置將這些電力回收並供應給其他設備使用，減少電力浪費。

此外，公共區域如走廊、大廳、停車場的燈具長時間開啟，若未使用LED燈，電費支出更高。監視器、門禁系統等24小時運作，累積下來的電力消耗不容忽視，LED紅外線攝影機比傳統攝影機更省電。選擇低功耗伺服器，甚至使用雲端存儲，降低本地伺服器的運行負擔。使用動態偵測技術，讓攝影機只在偵測到動作時錄影，減少不必要的運行。

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