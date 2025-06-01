畫出能量與祝福：李登元的祈福藝術

文．理善國際關懷協會 圖．無極藝術會館

在喧囂的日常中，有些畫作不只是為了炫技，也不是為了收藏，而是為了療癒——讓你在倉促生活裡，有機會與內心重新相認。李登元，一位來自台灣雲林的藝術家，便用這樣的一筆畫，畫出了一條堅定的生命祝禱之路。他的畫，不只是畫，而是一種能量場的召喚──能被感受、被使用，甚至悄然改變人與空間的狀態，成為真正「有功能的藝術」。

他所創的「一筆畫」(又稱龍紋畫)，早已超越藝術的疆界，跨足醫療、科技與日常療癒領域，更獲國際期刊實驗認證具備「生物場」(Biofield)。而在6月14日即將登場的【三理人生公益好市集】中，李老師將親自現身，現場祈福並與大眾互動分享，邀請你一同體驗這條獨特的心靈藝術之路。

光的孩子 畫出心中的宇宙

李登元，生於1957年。五歲前因身體發展遲緩，既不會走路也少語，常常只能獨自坐在農村的大樹下。這段靜默的童年，卻意外成了他與自然親密對話的起點。

他不看人，而是望向天，看光如何穿越葉隙，看風如何在樹間舞動。他自述能見光中如絲般細膩的點狀粒子，彷彿萬物節奏藏身其中。他順著光點的節奏舞動雙手，模仿流動的形態，自此開啟了屬於他的圖騰宇宙。

這樣的創作起源，既非教條、亦無技法訓練，而是從他身體深處自然長出的節奏。多年後，他將這種創作方式發展成「一筆畫」──不打草稿、心念構圖、筆走不停，一氣呵成，線條如同氣流，貫穿整幅畫面，只見起點，不見終章，寓意著愛與祝福的生生不息──就像人生，無法預設、不可回頭。

他的創作專注如禪，畫筆彷彿引導著一種無形的節奏與頻率。觀者在旁，不只是「看畫」，更像是被牽引進一片靜謐深處，與自身能量再度連結。

感受能量 不抽象

李登元的藝術作品，經生物科技研究實驗證實，他的一筆畫不僅能穩定空間能量場，還能促進植物生長、提升抗氧化能力，實際應用於醫療輔助、心理療癒、安寧照護與空間頻率淨化等場域。從居家擺設到情緒診療所，一筆畫如一座橋，讓能量在日常中緩緩流動。他始終相信藝術應被「使用」而非「供奉」，因此總親自參與展演活動、與人互動。觀者的眼淚與感動，正是能量共振的證明──那不是情緒反應，而是靈魂與畫產生連結時最原始的語言。

李登元的創作，從來不止於「畫得好」，而是創造能參與生命的藝術。他的作品應用延伸至裝置藝術、珠寶設計、酒標、陶藝與VR沉浸體驗等領域，讓藝術真正走入生活每個角落。

畫作如光 流入世界

2014年，他以華人藝術家身分受邀參加法國羅浮宮藝術特展，以獨特一筆畫驚豔國際；2016年，更以「九龍護國明燈」於元旦升旗典禮中為國祈福，將能量藝術帶入集體活動之中。這份跨越個體與社群的藝術實踐，將於6月14日【三理人生公益好市集】中再次登場，李老師將親臨現場祈福與交流，邀你走進畫裡的世界，與真正的自己深度相遇。

此外，李登元老師也將於6月15日至7月26日於新竹佛光山法寶寺三樓藝文空間(新竹市東區民族路241巷1號)舉辦《普照光華．願滿人間》能量藝術展，歡迎各界舊雨新知及三理人生會員一同觀展，共襄盛舉。

【三理人生公益好市集】

□日期：2025.6.14(六)

□時間：11:00-18:00

□地點：台北市中正區青島東路7號4樓之3

【李登元｜一筆畫財富、能量蘊新機祈福講座】

□日期：2025.6.14(六)

□時間：10:00-11:00

□地點：台北市中正區青島東路7號4樓之3

(以上活動皆為免費參加)

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