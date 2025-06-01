2025非核家園 孕育AI大商機

黃仁勳演講明牌哪些持續發燒？台積電2奈米量產概念股輪動，AI需求引爆缺電商機，太陽能、重電、汽電共生股風雲再起，而台灣籌設主權基金將守護AI台灣永續發展！

文．張興華

2025 COMPUTEX電腦展5月23日圓滿落幕，本屆展場備受關注焦點，除了人形機器人最新開發與運用技術外，另一項攸關AI產業運算發展新紀元的GB300伺服器，在台廠供應鏈個別展示各家最先進技術應用與設備，並搭載輝達最先進的Blackwell Ultra GPU與安謀Neoverse架構Grace CPU，象徵地表最強且兼具客製化功能的GB300伺服器，開發技術已臻於完備，將於今年第三季正式量產出貨，台廠供應鏈包括從源頭的晶片代工台積電(2330)，到GB300 ODM大廠鴻海(2317)、廣達(2382)、華碩(2357)、緯創(3231)等個股，將與輝達共同搶占「AI工廠」商機。

黃仁勳：我們在建造AI工廠

輝達執行長黃仁勳5月19日於電腦展前發表專題演講時指出，Grace Blackwell架構的GB200系列伺服器今年以來已全面量產，並由許多大型資料中心採用與實際操作，而全新升級的GB300預計第三季可正式亮相出貨，有效提升AI運算與推理能力，並支援生成、代理與實體AI等領域應用。他同時強調：「我們不是在建設數據中心和伺服器，我們在建造AI工廠。」

黃仁勳定義的AI工廠有別於ERP、Websever提供的資料中心服務，AI工廠所產出的單位不再是交易量或是儲存空間，取代的內容是token，即生成式AI模型的基本運作單位，如同電網時代靠電力，網路時代靠資料，AI工廠時代的核心就是token。因此，輝達未來10年也將以AI工廠為核心，打造成為一家AI基礎設施公司，而輝達海外企業總部選定落腳北士科，也是企圖與台廠供應鏈廠商共同攜手打造全球AI基礎設施的樞紐。黃仁勳亦宣布與台積電、鴻海及國科會共同合作，擬計畫在台灣南部建構最先進的AI超級算力中心。

根據外資券商研究報告顯示，整體市場對AI伺服器的需求，由2022年的10%，逐步成長至2025年全年的15%，且包括微軟、谷歌、META及AWS等四大CSP，擴大資本支出至2028年以前均是呈現逐年成長，對高階AI伺服器的需求更占整體伺服器6成。而DIGITIMES的研究報告指出，自2024年至2029年全球伺服器出貨量年複合增長率預計為4%，其中AI伺服器於2025年整體出貨比重占比超過10%，估計全年全球伺服器出貨量將達1524萬台，年增2.3%。此外，輝達AI晶片的整體市場占比亦高達77%。

GB300迎接AI超級算力新時代

與輝達「AI工廠」發展與應用息息相關，更直接牽動大型CSP與資料運算平台業者發展有關的GB300伺服器，目前已確定今年第三季正式量產出貨，於本屆電腦展中，AI伺服器ODM廠商包括鴻海、華碩、廣達等均展示最新GPU模組與搭配最新散熱技術硬體應用的GB300伺服器，顯見輝達GB300系列伺服器的台股主要供應鏈已蓄勢待發，一起迎接AI超級算力的新時代來臨。

圖片來源：Pixabay

※精彩全文，詳見《理財周刊》1292期，2025.05.30出刊。

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