文．洪寶山

2025年5月22日，比特幣突破11.1萬美元，創下歷史新高。這波漲勢並不只是市場情緒，而是來自美國參議院推動的穩定幣監管法案(GENIUS Act)，試圖將這個價值2000億美元的市場納入傳統金融架構。穩定幣，這種本應保持一美元穩定價值的貨幣，如今成為全球金融博弈的核心，它影響美元霸權、重新塑造比特幣市場，甚至可能成為下一場金融危機的伏筆。

穩定幣流通量達二千億美元 是否會影響全球金融秩序？

穩定幣最早的誕生，是為了解決加密貨幣市場的波動問題。比特幣的價格劇烈起伏，使得交易者難以管理資產，因此，Tether於2014年推出了全球首個穩定幣USDT，承諾每一枚USDT都由等值的美元支持，讓交易者在市場震盪時擁有一個穩定的計價工具。隨後，USDC、DAI等競爭者陸續出現，穩定幣的應用範圍也逐漸擴大，進入企業財務管理、去中心化金融(DeFi)、跨境支付等領域。穩定幣的流通量不知不覺地膨脹至2000億美元，這個數字跟泰國的M2貨幣供給量相當。

穩定幣是否會影響全球金融秩序？過去，美國政府對穩定幣的態度曖昧，既擔心它影響金融穩定，又試圖利用它來強化美元地位。如今，美國推動GENIUS Act，試圖將穩定幣納入監管，並強制發行機構持有短期美債作為儲備資產。

創造美債新需求 強化美元數位霸權

這項立法背後，有兩個重要戰略：(1)創造美債新需求：監管後，穩定幣將被迫持有數兆美元的美債，增強美國政府的財政運作。(2)強化美元的數位霸權：如果穩定幣完全納入美元金融體系，美國政府將能掌控加密貨幣交易，進一步擴展美元影響力。這也是為何比特幣價格突然大漲。

由於美國預算談判不順暢，導致赤字支出的增長成為焦點，隨著穩定幣監管法案進展，美國市場的比特幣ETF資金流入飆升，比特幣「避險」的說法愈演愈烈，五月份流入資金超過400億美元，今年比特幣截至5月22日，已上漲約17%，如果以美國大選以來計算，比特幣比黃金表現還要強勢，顯示機構投資者正將比特幣視為長期資產。市場認為監管能降低風險，吸引機構資金進場，成為新避險資產。

美國成功監管穩定幣 可解美債燃眉之急

如果美國成功監管穩定幣，並要求發行機構持有美債作為儲備，可能為美債市場創造約2兆美元的潛在需求，那麼美國政府將獲得約250億至300億美元的額外財政收入。此外，美元的全球流通性將進一步提升，因為穩定幣的交易量已超過28兆美元，比Visa和Mastercard的交易總額還高。這意味著，美國政府不僅能透過傳統方式獲取鑄幣稅，還能透過穩定幣市場獲取額外的財政資源，進一步強化美元的全球影響力。

數字鑄幣權(Seigniorage)是政府透過貨幣發行獲取的額外收入。在傳統金融體系中，美國政府透過印鈔與發行美債來獲取鑄幣稅，但在數位時代，穩定幣可能成為新的鑄幣權工具。

比特幣大漲為金融變局作準備 未來可能削弱美元全球地位

當美國推動穩定幣監管，穩定幣市場流動性增加，交易所的USDT存量創下新高，顯示市場流動性強化，資金更容易流入比特幣市場，比特幣的價格迎來史上最大漲幅，顯示市場正在為即將到來的金融變局做準備。

2021-2023年聯準會主席鮑爾曾表示，穩定幣若未受適當監管，可能成為影子銀行系統的一部分，影響金融穩定。如果穩定幣市場規模持續擴大，企業與個人更頻繁使用穩定幣，而非銀行存款或美元現金，聯準會的利率政策可能無法有效影響市場流動性，甚至削弱美元的全球地位。

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