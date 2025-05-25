COMPUTEX開展！009808聚焦「護城河」企業擁四大特色

文/張仲華

近期FOMC決議維持聯邦基準利率不變，符合市場預期，但聯準會主席鮑爾提到會關注關稅政策對於經濟及通膨造成的潛在負面影響。在關稅方面，美英已達成貿易協議，而中美關稅談判取得重大進展，其餘國家則積極與美國交涉。此外，美國總統川普近期可能將公布半導體關稅，市場猜測可能落在10%至25%，但也可能更高，市場審慎看待。

近幾年ETF市場非常火熱，為因應ETF檔數增加，臺灣證券交易所於113年11月甚至開始實施全新的ETF編碼制度，雖然選擇機會增加，但也增添挑選難度，在ETF百花齊放的當下，投資人可評估自身風險屬性與投資目標，並留意指數選股邏輯、ETF類型等。除了ETF老將外，新掛牌的ETF也備受矚目，進階版市值型ETF的華南永昌台灣優選50ETF（009808）甫上市，隨即引發熱議。

009808追蹤「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，指數母體為臺灣證券交易所上市普通股，經流動性檢驗，篩選具獲利能力之產業，且考量市值、經營規模與價值創造等，再依自由流通市值由高至低依序選取50檔作為成分股。指數不僅有市值型的特色，還搭配護城河概念，透過產業護城河及企業護城河指標，聚焦具有競爭優勢的護城河企業。

雖然2025年AI產業面對關稅挑戰，但AI仍為未來顯學，且從5月20日開始，COMPUTEX展覽盛大展開，台廠無不磨刀霍霍，且時序將近除權息旺季，都可望給予市場信心。根據臺灣護城河概念優選50指數產業權重（截至2025/4/30），半導體占約44.85%，可望搭上科技趨勢，指數每年進行1次成分股定期審核，並且與時俱進。

根據2006年5月17日至2024年12月31日的市場統計，臺灣護城河概念優選50報酬指數的年化報酬率約11.86%，勝過臺灣加權報酬指數的年化報酬率（約10.48%）。而009808具備四大特色，首先009808追蹤指數設有個別成分股權重不得超過30%，可望降低過度集中的風險；其次，指數搭配護城河概念，鎖定具有競爭優勢的護城河企業；第三為季配息，並搭配收益平準金機制，可望穩定配息率；最後，採四階段級距式經理費率，有助於長期投資。

臺灣護城河概念優選50報酬指數表現比較

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