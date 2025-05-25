學投資、做公益 十位理周財經名師接棒傳遞善意 盼再捐一台復康巴士

文‧理周教育學苑

繼2022年理周教育學苑成功舉辦「三大名師公益講座」，並將活動所得捐贈一台復康巴士予雲林縣政府後，今年，這份公益精神即將由新一代講師們接棒延續。

本次「三理人生。公益好市集」中，特別規劃了10場投資理財公益課程，邀請各領域實戰派講師現身說法，內容涵蓋台指期、個股、選擇權、美股、外匯等不同市場，針對當前投資環境動盪、市場不確定性高的現況，提供專業的操作策略與心理建設，幫助投資人穩健因應下半年局勢。

這10位講師，正是理周教育學苑師資的中堅力量——他們將延續著公益初心，以「世代交替、傳承善意」為目標，肩負起回饋社會的責任。每位講師皆無酬參與授課，活動所得九成用於公益捐贈，理周教育學苑也公開表達心願——今年希望能再捐出一台復康巴士，提供給有需要的地方政府使用。

透過學習知識，同時實踐公益價值，這場知識與善意兼具的講座，邀請每一位關心社會的朋友共同參與，成為改變的一份力量。

活動資訊：

活動名稱：「三理人生 公益好市集」投資理財公益課程

日期：2025年6月14日（六）

地點：理周教育學苑 台北教室 & 線上視訊

報名方式：https://www.moneyedu.org.tw/Web/children

讓我們一起用投資知識做公益，集眾人之力，讓下一台復康巴士啟程前往有需要的地方。

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