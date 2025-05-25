台灣企業加速國際化步伐 劉意川總會長以Aim鏈結全球

文．黃淑珍

全球供應鏈加速重組、區域經濟融合日趨緊密浪潮中，台灣企業正處於一個關鍵轉折點。如何在全球競局中突破重圍、建立國際競爭優勢，成為國內企業領袖關注的焦點。針對此現象，台灣與東協國會議員關係總會(TACF)、同時身兼國會與國家產業全球發展促進會(CGA)的總會長劉意川，提出了深具戰略視野的觀察與建議。

雙軸並進：企業國際合作新篇

「東協市場不僅是台灣企業走向世界的重要渠道，更是台灣中小企業打開全球布局的黃金跳板。」劉意川總會長語重心長指出，自己長年參與國際交流，親身見證東盟快速崛起的潛力與影響力。

面對這塊超過六億人口、經濟成長快速的新興市場，他深信台灣與東協的連結，不僅能開拓商機，更能為台灣企業建立穩固的全球立足點。劉總會長進一步指出，成立「Aim國家產業．國際經濟特區發展集團」，正是積極協助台灣企業進軍國際市場的具體行動；這個整合資源加乘人脈鏈結的Aim集團品牌，勢必成為台商邁向國際的堅強後盾。Aim集團如同助跑器，能幫助企業加速跨越語言、法規、市場的種種壁壘。

因應政府新南向政策，經濟部啟動「境內關外、境外關內 」雙軸策略。將提供台灣企業前所未有的國際合作契機。該策略不僅突破地理疆界思維，更以全域資源導向，協助企業跨境合作中取得突破。劉意川總會長強調：「這不只是政策層面的推動，更是企業生態的改革。」他表示，對全球經濟新局，台灣企業絕不能墨守成規，建議積極參與區域經濟聯盟，「才能讓我們在全球供應鏈重塑之際，搶得先機。」劉總會長特別提醒，企業應以更開放、靈活的姿態，面對瞬息萬變的國際市場，「資源整合、策略聯盟將成為致勝關鍵」。

柬國落地：東協核心戰略首站

柬埔寨王國為何成為Aim國際經濟特區全球計畫的首站？在劉總會長的規劃藍圖中，這個「非典型」的選擇，其實蘊含著極具戰略性的遠見。

「我們不是憑感覺選址，而是透過一年以上的實地評估與政府高層、產業先進等互動後，才決定從東協新虎──柬埔寨出發。」他指出，柬埔寨具備五大關鍵優勢：1.位居東協心臟動脈；2.政策開放；3.年輕人口結構的勞動力；4.以美元計價降低匯率風險；5.新世代政府團隊開明務實；皆讓柬埔寨王國成為國際企業投資的沃土。

Aim特區因此於柬埔寨實居省正式啟動第一站。該特區特別規劃不易申請之「經濟特區」，不僅享有九年免稅政策、完整行政協助、跨國法律與會計服務，亦導入智慧城市設計，包括：地下電纜、AI監控系統、機器人巡邏與駐地保全等安全設施，是目前全柬埔寨規格最高的產業聚落。

目前已有逾百家企業主一起打團，結合上、下游產業鏈前來Aim特區設廠，含括台灣上市、上櫃公司，以及來自美、日、韓、歐洲等地之眾企業。「我們不只是為企業建造穩妥的廠區聚落、國際會展中心、海外菁英總部和國際商圈來串連全球訂單，更是建造一個台灣人驕傲的未來之城。」劉意川總會長自豪表示。

雙環核心：擘劃產業全球版圖

Aim的戰略目標，絕非止步於柬埔寨，而是要以此為首站，邁向東協各國，再延伸至美洲、中東與歐洲，建構一座座互通有無、具備聯動能力的「經濟特區連鎖城市」；其終極標的，是營造一個跨洲整合、快速轉移、具備世界台灣系統思維的全球產業網絡。

目前，Aim集團已擬定北美、澳洲布里斯本、馬來西亞、印尼、日本與東帝汶的廠區園址計畫。每一處據點的選定，皆經過經貿分析、運輸交通、當地國政策、法治安全及產官學合作度的多重指標做縝密評估，確保未來每座Aim城市皆能與各基地無縫鏈接，形成產業與人力資源的高效互助網絡。

與此同時，美國休士頓的Aim北美總部亦即將啟動使用，未來將與Aim加州好萊塢，成立雙A國際商務中心、菁英俱樂部及國際EMBA，形成美國產業園區之主軸，彼此協同發展，構築橫跨太平洋的「亞洲─美洲」雙環核心架構。

「我們不是讓企業分散於全球，而是要建構一套台灣系統且可快速移轉與串聯、可擴充的全球城市鏈系統，讓台灣企業邁向國際。」劉意川總會長強調，Aim的DNA，在於複製、聯合與倍增。

三重平台：跨界整合新型路徑

當企業國際化不再只是出口產品，更是輸出價值、文化與制度，Aim城市不僅是企業集聚的產業特區，更是一條通往世界的文化橋梁與策略樞紐。每一座經濟特區內皆規劃設立「教育學院」，教授當地民眾語言、技能與台灣文化，並特別設置「台灣原住民文化專區」，作為多元文化的展示場域，彰顯台灣兼容並蓄的價值內涵。

「我們要讓當地人和各國民眾認識台灣，也讓台灣人能夠融入當地。Aim的本質，是雙向理解與合作。」劉意川總會長說明。未來，Aim也將與台灣各大專院校合作，輸出教育資源、派遣師資，並同步招收當地青年赴台交流，開拓一條融合文化、教育與人脈的新型教育外交路徑。

因此，Aim不只為企業主服務，更為廣大青年與專業人才提供多元職涯發展的空間，更提供百工百業皆能有高含金量的國際發揮絢麗舞台。「我們期待Aim不只是企業的出海港，更是青年夢想首選的啟航基地。」劉總會長自信道。

轉型共榮：Aim聯盟深層使命

在地緣政治升溫與全球不可控之人為政治挑戰，台灣企業已站上轉型升級的分水嶺。面對人力成本高漲、資本規模受限，以及對國際法規與資金運作的不熟悉，逾九成中小企業難以獨力跨足國際市場，亟需一套系統性的協助機制。

「Aim的價值，就是在眾企業中最需要的時刻，給予顧問化的企業出海陪跑與協助。」劉意川總會長坦言，從招商說明、選址規劃，從政治談判到稅法支援，Aim正是結合「外交＋產業」雙引擎的一支先鋒隊，為台灣中小企業開闢出全新藍海。

未來，Aim將持續深化在東協、日本、中東、美國與歐盟等據點佈局，預計十年內完成涵蓋全球12+1的跨區域經濟特區鏈結架構，形成一個具備高度互聯性與實體支援的「Aim城市聯盟」，成為台灣企業走向世界的穩固靠山。

鏈結全球：打造台灣世界品牌

「Aim是我們獻給台灣的國際名片。」在劉意川總會長眼中，這不僅是一場企業出海的投資布局，更是一場以台灣之名、走向世界的品牌打造行動。他期許，面對全球供應鏈重組的歷史關口，Aim所推動的，不僅是經濟輸出，更是一場結合文化、教育與制度的全方位經濟產業品牌工程。

Aim，不只是地圖上的一個經濟特區地標，更是一個代表未來願景與價值的全球標誌、國際經濟特區的品牌首選。從台灣出發，鏈結世界，為企業創造新機遇，也為台灣鋪展更具主動性的國際舞台。

這不只是劉意川總會長的願景、Aim的緣由，更是立足台灣、邁向世界，打造一座座創新的國際AI智慧企業家園的品牌旗艦！

劉意川

現任：Aim國家產業．國際經濟特區發展集團 董事長

國會與國家產業全球發展促進會(CGA) 總會長

台灣與東協國會議員關係總會(TACF) 總會長

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