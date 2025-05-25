輝達驚奇2.0 引爆三大利多 北士科資產股+低本益比伺服器供應鏈+COMPUTEX豐收股

文．張興華

美國總統川普上任首度出訪，打破非訪問鄰近國家慣例，選定於5月13日至15日造訪中東三個富到出油的沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國(阿聯)等國家，川普憑藉Top Sales天賦，於三天的中東行程，搶得1.5兆美元(約合新台幣45.3兆元)的投資協議，項目涵蓋AI科技、石油、天然氣、客機、軍備及國防等，而AI更是所有項目中的最大咖，包括沙國將引進最先進的AI晶片，打造中東的AI重鎮；阿聯將於阿布達比打造全球最大的AI超級園區，藉此吸引世界頂級人才進駐。

本次中東的超級大訂單，輝達(NVDA)成為最大贏家，後續在協議推動下，輝達與台灣供應鏈將再引爆「AI驚奇2.0」行情。

AI科技儼然成為外交籌碼之一

從川普本次出訪中東三國的行程，除了強勢行銷美國AI、高科技、軍武、航空等優勢產業外，對於AI產業的區域布局，以及中東三國展現對AI科技應用與開發強烈需求，印證「AI即算力、算力即國力」的真實寫照，繼軍事、經濟之後，AI科技儼然成為國與國之間的外交籌碼之一。

有別以往的出訪行程，川普本次中東行程的最大亮點，隨行除了政府官員外，還跟著一批地表最強的「AI CEO team」，成員包括特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳、高通執行長艾蒙(Cristiano Amo)、OpenAI執行長奧特曼及AMD董事長蘇姿丰陪同，展現川普強烈於中東國家插旗AI的決心，並且有意打亂中國於中東地區推動「一帶一路」的布局。

兆元宴冠蓋雲集 COMPUTEX展風華

面對川普本次中東行的AI擴張計畫，AI晶片龍頭的黃仁勳絲毫不敢怠慢，原訂於5月12日提前來台，並訪問供應鏈的廠商大老，但實際上5月12日專機抵達台北松山機場者，僅有其家人下機，黃仁勳則是原機飛往中東與川普會合，一起去搶AI晶片生意，且黃仁勳更是從5月13日至15日一路與川普相隨，並且於15日在川普引薦下與阿聯國王握手，且親自向國王做相關的AI簡報。

結束完中東行程後才於5月16日中午抵達台北，然後展開他的「兆元宴」及於COMPUTEX 2025電腦展前的專題演講。

國內券商法人指出，從川普中東行及地表最強AI執行長團員陪同，即可看出AI為川普中東行的重點，在三天三國的行程中，沙國承諾對美投6000億美元，及簽署1420億美元的軍售協議；與卡達簽署2345億美元的投資合作備忘錄；最後與阿聯簽署2000億美元的商業協議等，整體對美投資採購利益超過1.5兆美元以上。

而從中東三國與美簽署的投資協議中，直接與輝達有關，分別為輝達近期將向沙國出口1.8萬組GB300伺服器的Blackwell晶片；阿聯將向輝達採購最先進H100晶片，每年50萬組；川普同意阿聯向輝達採購100萬顆AI加速器。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1291期，2025.05.23出刊。

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