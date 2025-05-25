文．洪寶山

台積電5月15日舉行2025技術論壇台灣場次，全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強表示，他從業三十年來，已感受到最近半導體產業正面臨「非常振奮人心」的時刻，主要動能就是AI，估計AI到2030年在半導體業占比將達45%，其中，手機占比約25%，包括三星手機，都有台積電生產的晶片。

AI機器人需要更多半導體

現在AI是在非常初期階段，但AI應用在各方面產生巨大影響，AI所需能源效率的增進每兩年改進三倍，也需要更多半導體先進製程。真正的人形機器人需要更多半導體，並且遠超過當前自駕車需求。

就感測能力來看，人可以替未來預期的事情做準備，而機器人則需要訓練，未來將帶動更多先進製程應用，預期未來的汽車成為電子化裝置，車用是機器人發展的第一步，預期AI將驅動未來5/4/3奈米乃至更先進製程與先進封裝需求。

未來矽晶圓必須逐片檢測

台積電的客戶最期待的是台積電的技術可預測性，AI應用的快速增長推動了高效能運算需求，使得台積電在技術研發上保持領先。首度採用環繞式柵極電晶體(GAAFET)架構的2奈米製程今年下半年即將量產，相較五奈米NTO(新流片)數量為四倍，2奈米GAA結構檢測重要性提升，供應鏈表示，未來2奈米繞線越多，金屬層(Metal layer)也會往上成長，未來每片矽晶圓必須逐片檢測，A16、A14等埃米製程也都會導入，檢測需求也會提高。

A16製程技術是2奈米的進化版，正式進入埃米(angstrom)時代，預計2026年量產。A16結合奈米片電晶體與背面電軌技術(backside power rail)，大幅提升邏輯密度與效能。相較於N2P製程，A16在相同電壓下速度提升8-10%，在相同速度下功耗降低15-20%，並提升1.10倍的晶片密度。

A14製程技術是1.4奈米，是目前最先進的邏輯製程技術之一，預計A14將於2028年開始量產。與2奈米製程相比，A14在相同功耗下可提升15%速度，在相同速度下可降低30%功耗，同時邏輯密度增加超過20%。

台南沙崙將蓋1奈米晶圓廠

台積電計畫在台南沙崙設立1奈米晶圓廠，並打造可容納六座12吋廠的超大型晶圓廠(Giga-Fab)，進一步強化台灣的半導體生態系統，1奈米製程將採用二維材料與半金屬鉍(Bi)，以降低電阻並提升電子傳輸效率。這項技術突破有助於克服矽基半導體的物理極限，使得晶片效能與能源效率大幅提升。市場擔心台積電赴美設廠將會導致台灣廠失去先進製程的領先地位，但從已公開的訊息來看，美國廠目前已知的最領先製程止於2奈米，所以台灣廠在可預見的2028-2030年仍具先進製程的領先地位。

黃仁勳爭取到中東大訂單，川普意外迸出替台積電加碼投資到三千億美元，媒體傳出阿聯酋希望台積電去設廠，中東缺乏半導體生態圈之外，如何保證水的供應無虞，要克服的難度不小。

晶片產業深耕台灣 布局全球

另外荷蘭、英國、法國等歐洲國家也希望與台積電合作。雖然台灣處在美中爭霸的暴風圈裡，但政府擬定了「脫中入北」政策─半導體晶片產業深耕台灣、布局全球，將設立主權基金，建立國家級投資平台，由政府主導、結合民間企業能量，投資全球市場，善用AI時代的機會，透過此基金連結國際市場，讓台灣經濟從出口導向，轉為兼顧內需與全球布局的雙軌策略。

政府現在正推動中東歐半導體供應鏈韌性，並與荷蘭、英國、法國等歐洲國家合作。輝達推動AI革命，AI工廠離不開台積電，藉著台積電全球化布局，台灣工程師把台灣民主價值傳達到全世界，AI將改變世界，世界將因台灣而改變，是時候朝野大和解一起幹大事了。

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