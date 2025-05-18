不是板橋？新北「最富里」南勢里奪冠！「機能+就業+學區」房價超有撐

文．理財周刊新聞中心

財政部近期公布2022年綜所稅資料，林口區南勢里意外打敗板橋新板特區，以全年綜合所得稅中位數95.9萬元，成為新北「最富里」。究竟「林口南勢最富里」由哪些人口組成？它的逆襲之道為何？置產族若想卡位南勢里，哪個區塊CP值最高？

林口新市鎮重劃區街廓整齊、屋齡新、房價相對親民，備受北台灣置產族的青睞，政府於林口打造總面積１０８公頃的「新北國際AI+智慧園區」，吸引許多國際科技大廠與科技人才進駐，林口重劃區已發展多年，生活機能逐步邁向成熟，新北AI+智慧園區將帶來就業人口紅利，加上土地稀缺、升息、通膨等眾多因素，讓重視生活品質、眼光前瞻的菁英人才持續湧入。根據財政部的數據，林口家戶所得比為新北第一高，平均所得為１０７．８萬元，三井二期開幕消費能力持續攀升，商辦新聚落逐漸成形，讓林口未來更趨向國際城市，也成為年輕、雙北族群移居，首購、置產首選。

據內政部實價登錄交易資料，近一年林口房市交易量１２６９件，超車台北市大安區１０７６件。其中，林口南勢里受惠於機捷Ａ９軌道經濟，生活機能最豐沛，吸引大批年輕人口移入。根據新北市政府公布2022年七月各區各里人數，林口南勢里以28,788人奪下冠軍，成為新北人口最多也最富有的行政區，

在地房仲業者指出，南勢里交通便捷，鄰近機捷A9站，未來還可望有輕軌建設，十分具有發展潛力。三井outlet二期已開幕，東森總部將於2025年啟用，晶華旗下「晶英薈旅」預計2026開幕，發展可期。更令年輕家庭趨之若鶩的是，南勢里學區教育資源齊全，有南勢國小、新林雙語小學兩所滿額名校，長年吸引重視教育的家庭移居來此。

也有網友在社群討論板分享，自己在南勢里住了8年，覺得南勢里相對於文化二三路，環境更加寬敞舒適，是個鬧中取靜的區域。散步到三井採買或用餐，一下子就到，出國也可以直接從A9搭機捷。開車的話，文化北路可以直接上交流道，避開車流量最多的三井outlet周邊，往返北市或桃園都非常方便。附近還有長庚醫院，讓有長輩和小孩的家庭，就醫更安心省時。最重要的是，相對於文化二三路，南勢房價更實在，環境宜居清幽，既擁有愜意生活感，也能享受近鄰核心區域的生活機能，可說是離塵不離城，對於有自住需求的族群來說，是可以考慮的區域。

目前三井outlet周邊，房價最高已經來到八字頭，南勢里房市基本盤穩健有撐。首購或首換族群，若想尋找基期較低的房價甜蜜點，文化北路一段近距三井outlet約一公里、距機捷A9站或高鐵桃園站，徒步約10分鐘，房價比雙北更易入手，待未來重大建設陸續到位，更具成長空間。

文化北路一段生活機能佳，有國泰世華、匯豐等４家銀行插旗，全聯超市、大型百貨滿足各式生活需求，周邊學區優質，讓小家庭趨之若鶩，區域內2-4房、規劃完善的新建案，提供良好的採光通風條件與居住質感，尤以座落南勢國小附近額滿學校明星學區，特別受到首購族青睞；也有換屋族淘汰舊公寓，來此入主寬敞大四房，購屋客若想加入「南勢最富里」，不可忽視此一重點熱區。

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