美中貿易談判讓步台股大解套！報復關稅利空 首季業績股先表態、吃喝玩樂股迎旺季

文．張興華

繼美中關稅談判破冰之後，川普率美企CEO團訪中東，贏得近兆美元晶片訂單，也為台股AI鏈打了一劑強心針。加權指數收復去年520收盤點位21271，回補川普缺口，攻上生命線(季線)，一掃「對等關稅」引爆人造熊市的陰霾。台股指數先行代表市場信心逐漸恢復，理周投研部4月以來，一路追蹤股價回升突破4/2收盤價的強股逐日增加，台股站穩季線之後，基本面表現沒問題的個股，將一檔檔展開報復性解套行情。

美中貿易談判已初步達成暫停關稅措施90天，且雙邊共同大幅調降關稅的共識，美股四大指數5月12日收盤大漲，台股5月13日亦上演慶祝行情開盤立即回補4月7日美國32%對等關稅的「川普缺口」，緊接著520行情啟動及2025 COMPUTEX台北國際電腦展開幕，台股可望迎來一波報復性反彈行情走勢，而首季財報三率三升表現，且4月營收雙增並創新高的個股，可望成為美關稅急殺後的強勢復仇飆股。

美中貿易談判有共識 台股大漲回應量能回溫

與台股息息相關的美國半導體關稅尚未公布，但對台股卻造成揮之不去的陰影，並影響市場信心，導致台股日成交量多維持在3000億元以下的局面。

而在全球二大經濟體美中貿易談判雙方主動大幅降稅達成初步共識後，不僅讓受挫的全球經貿體系與貿易秩序重現曙光外，對於正積極與美方洽談的貿易夥伴國家，包括台灣在內，從中更可獲得新的談判啟示。

同時美股與台股皆以大漲方式作回應，市場法人亦正面看待，預期短期內台股日成交量可望逐步放大，日成交量突破3000億元以上規模於台股5月13日收盤已經實現，成交量以3981.44億元作收。

此外，美國4月2日宣布對台課徵32%對等關稅，並給予90天暫緩期的10%關稅，造成美方廠商對台股供應鏈掀起一波搶運潮，進而帶動上市櫃公司整體營收不斷創下新高紀錄，根據統計資料顯示，上市櫃公司4月整體營收達4.02兆元，與累計今年前四個月營收共計為15.58兆元，雙雙再創歷史新高。

4月出口總額 創歷年單月次高

另根據財政部的出口統計資料指出，4月出口總額為486.6億美元，為歷年單月次高，月減1.8%、年增29.9%；累計今年1-4月出口總額為1782.3億美元，年增20.6%。從前述上市櫃公司於淡季的營收表現呈現淡季不淡，與台灣4月出口總額對照，便可相互印證市場拉貨潮帶動的效應關係。

理周投研部指出，台股於4月7日在32%對等關稅重砲襲擊下，當日加權指數無量重挫2065.87點，收在19232.35點，形成台股的「川普缺口」，隨後出現逃命波，爆出近5800億元的日成交量，所幸國安基金於5月9日提早銜命進場護盤，加權指數跌勢與市場殺盤才漸止穩。

貿易對峙情勢趨緩 航運股率先展笑顏

如今隨著美中貿易談判達成善意共識且對峙情勢趨緩，更有利提振貿易景氣，國內券商法人表示，美中貿易談判達成初步共識且互降關稅，且同時備有90天緩衝期，預期可望再掀對陸廠一波搶運潮，對分布於中國的供應鏈台廠，包括電子相關，及民生、休閒與服飾等用品均有助益。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1290期，2025.05.16出刊。

圖片來源：Pixabay

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