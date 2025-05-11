文．洪寶山

巴菲特在波克夏六十週年股東會上正式宣布年底交棒給副董事長格雷格．阿貝爾，一代股神以5502284%的總投資報酬率，為一甲子的波克夏投資生涯留下神話，淡出股壇。

退休前給美國政策忠告 強調全球合作的重要性

回顧波克夏在每個年代的重要投資決策，1965年巴菲特收購波克夏，開始轉型為投資控股公司。1970年代強調價值投資，收購GEICO保險公司，奠定波克夏的保險業務基礎。1980年代投資可口可樂，展現長期持有優質企業的策略。1990年代波克夏成為全球投資巨擘，巴菲特開始在股東信中分享投資哲學。2000年代金融危機期間，巴菲特強調持有現金的重要性，並投資高盛、通用電氣等企業。2010年代加碼蘋果股票，開始關注科技產業，並談論人工智慧的影響。2025年批評美國貿易政策，強調全球合作的重要性，並宣布退休計畫。

巴菲特在波克夏股東會上的發言一直是投資界的焦點，每年他都分享對市場、經濟、企業管理的深刻見解。1973-1974年石油危機熊市，OPEC禁運導致油價飆升，美國經濟陷入停滯性通膨，標普500指數下跌約48%，當時巴菲特提醒股東，「恐慌是投資者的朋友。」市場恐慌時正是長期投資者的機會，應該專注於企業的基本面，而非市場情緒。

恐慌是投資者的朋友 耐心是投資者最重要的資產

1980-1982年高通膨熊市，聯準會主席保羅．沃克激進升息以遏制通膨，導致經濟衰退，股市下跌約27%。巴菲特提到通膨是投資者最大的敵人，並強調持有高品質企業的重要性，特別是那些能夠轉嫁成本的公司。看好《華盛頓郵報》穩定的訂閱收入，能抵禦通膨，投資GEICO保險具有低成本商業模式。

1987年黑色星期一，程式交易引發市場恐慌，標普500單日暴跌約34%。巴菲特以「別人恐懼時貪婪，別人貪婪時恐懼。」告誡股東，短期市場波動不影響長期投資，並鼓勵他們保持耐心，專注於企業競爭力，並加碼可口可樂，認為品牌價值能夠在市場動盪中提供穩定性。

千禧年網路股估值過高，股市泡沫破滅帶動納斯達克指數暴跌約78%，巴菲特告誡股東，「耐心是投資者最重要的資產。」持續擴展保險業務，並加碼美國運通。2007年次貸危機導致2008年雷曼兄弟破產，標普500指數下跌約57%，巴菲特表

示波克夏持有大量現金，準備在市場低迷時進行收購，他還提到：「當潮水退去，就知道誰在裸泳。」

巴菲特投資高盛與通用電氣，提供資金支持企業度過危機。2020年COVID-19疫情爆發，標普500指數下跌約34%，聯準會緊急降息救市，巴菲特再次以「別人恐懼時貪婪」加碼醫療與消費品業務，但也承認出售航空股是個錯誤。

獨特商業模式與穩定現金流 才是企業的長期競爭力

2022年烏俄戰爭、中國動態清零防疫政策，以及聯準會大幅升息對抗高通膨，標普500指數下跌約27%，巴菲特強調企業的長期競爭力來自於獨特的商業模式與穩定的現金流，而非短期市場情緒。持續擴展能源業務，並加碼西方石油。

2025年受美國關稅政策影響，全球股市劇烈震盪，美股納斯達克指數較歷史高點拉回22%，巴菲特認為近期市場波動不算什麼，波克夏股價曾三次腰斬，但長期投資仍是關鍵。

巴菲特批評美國的關稅保護主義政策，強調貿易不應成為武器，認為全球貿易應建立在合作與互利的基礎上，並表示美國不顧後果的支出和與日俱增的債務，將威脅美元的長期健康，巴菲特表示他不會投資一個即將「下地獄」的貨幣，警告市場可能會面臨更長時間的調整。

真正划算的交易來了不猶豫 但在此之前你必須等

儘管對美國財政赤字表示擔憂，他仍認為出生在美國是人生最幸運的事，標普500指數自1965年以來累積39054%漲幅。波克夏的現金儲備3480億美元創新高，並考慮未來五年內進行重大投資。巴菲特在2025年股東會上勉勵股東，「真正划算的交易來了不能猶豫，但之前你必須等。」波克夏開始關注基礎建設與能源轉型，並投資美國電力與能源產業。

如果日本央行升息，也不會影響波克夏已投資日本五大商社的235億美元倉位，巴菲特甚至還詢問了是否可以放寬外資買入股票的限制，巴菲特與阿貝爾都與日本五大商社保持良好的溝通，波克夏打算繼續持有這些股票50-60年，並希望與他們建立長期且深厚的合作關係，目前沒有任何短期內賣出日本股票的打算。

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