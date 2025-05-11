談東生華文化─以人為本，企業如家；以藥傳愛，關懷為任

文．黃淑珍

「雖然不像醫生、護士每天面對病人，但我們製作的藥品卻可以在無形中幫助很多病人」，選擇就讀藥學系的楊思源，一開始並沒有鴻圖大志，只是認為畢業後能夠擁有穩定的工作，不過在投入製藥行業後，製藥的意義卻在她心中逐漸昇華。

三年一學新 百火鍊真金

楊思源從陽明大學藥理研究所畢業後，就進入東洋從事臨床試驗專員(CRA)，不僅每天閱讀大量論文，也需要像專案經理一樣緊盯每個環節的執行，為她日後打下了堅實的基礎，而在職位上耕耘兩年後，楊思源也被高層注意，詢問她是否願意擔任產品經理。

轉為經理後，又是另一番天地，楊思源描述她的工作有點像專屬醫生的顧問，當醫生要使用公司推出的新藥時，就會對她「奪命連環Call」，不管是新藥的用量，還是病人服藥後的副作用，都是她的負責範圍。楊思源回憶，她第一個研究是與北榮一起合作試驗肝癌藥，曾經一天內在辦公室和北榮之間往返四次。

楊思源對自己的設定是每三年就要學習一樣新東西，即使如今已成為東生華總經理，她也仍在生物藥學所讀博士班，並每天閱讀論文，關注國際趨勢，像海綿一樣吸收新知識。同時，在職場上，楊思源也不懼怕「爛攤子」，除了用自己的經驗去應對新的挑戰，她也不吝於請教她的Idol─東洋集團董事長林全，來獲得不同的角度與視野。

在東洋集團任職的二十五年，不管是從事臨床試驗專員，還是擔任產品經理，楊思源都能在接受挑戰的同時發掘工作樂趣，持續在職場上發光發熱，一步步寫出自己的傳奇。

雙引擎穩成長 東南亞拚市場

東生華雙引擎策略分別為有機和無機成長，其中2024年公司約有56%的營收來自無機成長，在2023與2024年東生華併購高峰藥品及創益生技，同時廣納人才，員工數約成長三倍，不管是對策略多元化還是併購投後控管，都提供了極大的幫助。

2024年東生華透過雙引擎策略達到達成「五年翻倍」的成長目標，楊思源設定，在雙引擎策略下，公司每年要達到15%雙位數成長，以實現下一個「五年翻倍」。

楊思源在東洋擁有十年的內外銷經驗，到了東生華後，發現旗下產品多無外銷，未免感到可惜。東生華產品以自製國產新藥為主，這類藥品需要投入經費去研發、試驗，在國外相對常見，但在台灣及東南亞地區卻仍是新藥，因此讓楊思源看到了新市場，選擇將產品外銷至東南亞，再加上東生華母公司在東南亞本來就有許多據點，增添許多助力。

事實上，台灣的健保制度使藥價被壓得極低，有時甚至無法回收投資成本，東南亞卻沒有類似制度，自費比例高，也提供更大的市場去支持藥品研發。

以人為本 安身心方能治家國

「欲治其國者，先齊其家。」當人無法在身心靈、家庭和工作之間取得平衡時，不太可能為了工作捨棄前者，楊思源認為，在人生不同的里程碑上，若能提供員工一些幫助，有助於他們長久的在舞台上發揮。

2022年，以中小企業之姿初出茅廬的東生華就榮獲了HR ASIA最佳企業雇主獎，在疫情爆發居家辦公時，為了紓解員工的身心壓力，東生華還舉辦了線上健身房，讓員工打開鏡頭一起健身半小時，楊思源逗趣的分享：「因為太久沒運動，不到十分鐘大家就汗流浹背！」

2023年，大家從居家返回辦公室，不過對於疫情的恐慌仍未消退，楊思源又和心理腫瘤基金會的方俊凱醫生合作推出了心理課程、測驗，也提供匿名的心理師諮詢，大受員工好評。到了2024年，東生華除了ESG，也推動DEI(多元、平等、共融)，打造職場性別多元。除了上述所說，東生華也支持員工自行創立社團，並提供經費，近年因為ChatGPT的爆紅，東生華還有請老師來教學如何對AI下指令，不斷與時俱進。

從楊思源的談吐中，可以感受到她對員工福祉的熱情，東生華在她的帶領下就像溫暖的大家庭，遵守著職場秩序同時，又處處散發人與人之間的關懷，真正做到了「以人為本」。

連結企業價值 視關懷為使命

長者的心血管功能常需要關注、護理，東生華主攻心血管科用藥，因此在回饋社會時，便以關懷長者為主，且注意到城鄉資源差距，更專注在偏鄉長者身上。東生華除了長期與老五老基金會合作，公司同仁也會主動報名，和基金會一起長途跋涉到深山老區裡擔任一日志工。

東生華過去多次派出行動物資車，為不方便採買的獨居老人提供生活物資，東生華的藥師也會發揮自身所長，替長者量血壓，關注他們的健康，許多長者在志工離開時都依依不捨的與他們道別。「我們在城市裡每天都覺得喧嘩，但有許多長者卻被遺忘在偏鄉」，楊思源說道，關懷他人是醫療行業的使命，也是東生華持續發揚的精神。

除了關懷偏鄉老人，東生華也在近年投入石虎環境保護，認領稻田並以有機方式耕種，避免石虎受化學肥料毒害。認養的稻田，不管是插秧還是收割都要親力親為，東生華又與老五老基金會合作，邀請老人家一起來割稻、脫穀，不僅讓許多長輩大展身手，也讓他們回憶起還未工業化的農業社會。收成回來的農作物，公司會再製作成禮盒或肥皂分送出去，禮物雖然不貴重，卻是一份真摯的心意。

病後重生 綻出無限人生

「我們在要做一件事前，常會做出預設條件」，2006年時楊思源被診斷出淋巴瘤，經歷過這場大病後，楊思源開始找回在五光十色的生活中被遺忘的初衷，更懂得把握當下。同時，身為天主教徒，在每個禮拜的彌撒中，楊思源不斷加深關懷弱勢的覺悟，在康復後選擇重返職場，也是因為她認為製作對病人有益的藥品，遠比在病友會擔任志工更有影響力。

因為許多病症在末期藥物已無太大作用，在未來，楊思源也期許能不斷推動預防型藥物，從早期就著手治療，盡量避免憾事發生。

概觀楊思源的前半生，從普通職員做起，年僅四十四歲就成為東洋集團最年輕的總經理之一，職場上她宛如勁草，不畏挑戰、保持人性柔軟，生活上她猶似松柏，經歷磨練、勇於活在當下，讓人不禁期待，日後她還能如何發光，並帶領東生華走向全新高度。

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