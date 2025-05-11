家居設計的現場：我們都該懂的溫度與品味

文．林思宸

從事家居設計到自己成立室內設計團隊，30多年的設計生涯，張沛玗從一個禮品設計師，英國攻讀設計碩士，到高端家居品牌設計，最後成立自己的B.Yu Decor'+Design帛隅設計，一路都在為這個家的設計中打轉。

為什麼會從家居設計轉戰到室內設計？她笑著說：「『家』，這個字對我很重要，是一個避風港，更是讓我放鬆的地方；除了家居軟裝擺設之外，我更想構築一個完整的家居空間」。

家，也可以很有溫度

「家不是樣品屋」，張沛玗強調，溫馨的家，應該讓每個回家的人都能放鬆、療癒。她的設計理念很簡單：「人和諧了，家才有溫度」。她常常鼓勵屋主參與設計，因為「只有親手參與，才會珍惜這個空間」。我們最大的挑戰往往不是技術，而是「美感的落差」。張沛玗說：「台灣的美感教育還要再多培養，有時候裝潢設計得很美，結果屋主東西一擺，瞬間回到現實。收納這件事，真的要靠大家一起努力。」

軟裝與畫作：讓空間有個性，也有故事

聊到軟裝和畫作，張沛玗語氣明顯輕快起來。「硬體裝修做好，軟裝才是讓空間活起來的關鍵。畫作尤其重要，不管你是掛名家還是設計師款，重點是要能呼應空間和你的生活。」她自己家裡就掛畫，「每次看到都覺得家的氣質變得不同，也會感到溫馨舒適」。

她建議，挑畫不用太有壓力，最重要是好取得、能搭配空間。至於要選擇掛畫、雕像、掛布？「有錢又不怕動物標本的話，當然也是一種風格啦，但畫作真的最實用。」

她提到幾個家中選擇軟裝和畫作的小撇步：

●比例與協調：太大太小都不對勁，畫作和家具的比例要協調。

●色彩呼應：牆面素就選亮眼一點的畫，牆面花就選簡約一點，避免「撞色」慘案。

●主題有故事：選一幅能代表你生活態度的畫，讓來家裡的朋友一看就懂你的品味。

●彈性調整：軟裝要能隨時換，生活有變化，空間也能跟著調整。

如果你也想學會怎麼挑對軟裝、選對畫作，讓家不只美，更有自己的故事，理善藝聚空間於5月17日週六舉辦的「室內軟裝挑選與當代畫作搭配技巧」課程，歡迎您一起來分享家的溫暖。

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