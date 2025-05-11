半導體逾4成！009808市值型ETF搭護城河概念將掛牌

文．張仲華

2025年以來，金融市場波動不已，隨著美國總統川普的關稅政策放軟，市場獲得短暫喘息，但是川普施政的不確定性與變化快速，使得企業審慎看待未來。然而，臺灣ETF市場仍如火如荼的發展，根據投信投顧公會ETF專區資料顯示，截至2025年3月底，ETF基金檔數已超過260檔，全體ETF基金規模突破6.5兆元，在第二季預計將開募更多ETF，不論是債券ETF，甚至是主動式ETF，在第二季開募的ETF中，市值型ETF再添新兵，華南永昌投信推出華南永昌台灣優選50 ETF (009808)將於2025年5月16日掛牌。

009808追蹤「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」，指數不僅涵蓋市值型特色，更搭配「護城河」概念。根據2006年5月17日至2024年12月31日的市場統計，臺灣護城河概念優選50報酬指數累計報酬率達721%。

臺灣護城河概念優選50指數選股邏輯，聚焦具有競爭優勢的護城河企業。盤點指數前五大持股(2024年12月)，包括台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、富邦金(2881)與台達電(2308)，以台積電為例，公司為全球晶圓代工大廠，為專業積體電路製造服務模式，產品被應用於智慧型手機、車用電子等，近年更是於日本、美國設廠，擁有技術的競爭優勢。

更進一步觀察臺灣護城河概念優選50指數產業權重 (2024年12月)，半導體產業權重達約46.81%，其次為金融保險權重為約14.5%，隨著半導體產業廣泛應用多領域，且AI更為近年熱潮，指數可望搭上科技趨勢，並於每年1次定期審核且持續進化。

此外，臺灣護城河概念優選50指數重視分散，個股權重上限為30%，且前五大權重總和上限為60%。從指數的前十大持股權重來看(2024年12月)，除台積電外，其餘九檔權重總和超過三成，且富邦金與中信金兩檔權重合計超過5%。009808搭配護城河概念，採季配息並具收益平準金機制，為ETF市場再添生力軍，成為投資人的新機會。

臺灣護城河概念優選50指數產業權重

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