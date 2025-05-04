買房貴，修房也貴！你的房屋險保障足夠嗎？

文/理財周刊

房屋是許多人最重要的資產，透過「住宅火險+地震險」，能降低火災、地震等意外帶來的損失，守護你跟家人遮風避雨的住所。

一、買房不易，保房也重要！住宅火險+地震險守護你的最大資產

受到央行第七波信用管制影響，加上銀行限貸措施，市場交易明顯降溫，根據統計，六都今年1~2月的買賣移轉棟數僅29,824棟，較去年同期大減超過25%。即便交易降溫，房價卻沒明顯下滑，背後的關鍵在於通膨效應擴大、營造成本居高不下，讓價格難以回落。對多數民眾而言，房子是人生中最大筆的資產，一旦遭逢天災人禍，民眾辛苦打拼的家園恐付之一炬，損失可能難以承擔。因此如何確保家園與財產的安全，成為近來國人關注的焦點。

二、從突發災害反思保障缺口：別讓意外成為家庭危機

你還記得2025年2月發生的新光三越氣爆事件嗎？短短數秒間爆炸造成的毀損與混亂，讓人深刻意識到：一場突如其來的意外，可能對生命與財產造成難以彌補的傷害。

雖然這起事件發生在公共場所，但也讓許多人反思：「我們的房子真的準備好了嗎？自家的房屋保險是否有缺口？」畢竟，現在台灣房價動輒千萬元，萬一發生火災或地震等災害，不僅房屋受損，甚至也可能影響到家庭的經濟安全，投保更全面的住宅火險，儼然已成為家庭財務規劃中不可或缺的一環。

以國泰產險的「住家綜合保險」為例，國泰產險表示其保障內容多元，除了保障因火災、地震引起的損害之外，更有多項實用的額外保障，如：

水漬險：不僅保障水管破損導致的漏水以外，下雨淹水修復也有保障。

住家日常生活責任險：保障因磁磚掉落、冷氣砸傷等造成第三人傷害的賠償責任。

建築物內動產擴大承保機車：火災擴大造成的機車毀壞也能理賠。

這些進階保障，讓保險不再只是「保房子本身」，而能更全面守護住在裡面的你和家人。

三、屋主或租屋族都能投保！住宅火險線上試算超便利

國泰產險指出，對於已投保基本住宅火險的民眾，也可選擇加保「住家保戶傘」，補足現有保障範圍。若是租屋族，國泰產險也有提供專屬的「租事平安保險」，除了保障租戶自己的裝潢、動產等財物損失，還能補償對房東造成的損害。

不少民眾擔心投保住家保險手續繁瑣，但事實上，線上投保房屋險流程已大幅簡化。國泰產險表示，民眾透過線上投保服務，只需輸入地址、興建年份、坪數等基本資料，即可快速試算保費，透過線上投保還可享83折優惠。以南部某重劃區屋齡2年的住宅為例，該屋權狀38坪，裝潢費用50萬元，以國泰產險官網「住家綜合保險-泰安心」方案試算，總保額設定為300萬元，年繳費用2,606元，平均一個月不到220元(實際保費，請依國泰產險官網試算結果為準)。

四、別等災害來了才後悔！現在就檢查你的住家保障

不論你是自住或出租、新屋或老屋，專家都提醒：「房子買了，更要買對保險。」意外往往無法預測，但透過適當的房屋保險，可以幫你降低災害帶來的財務風險。

保險不是多餘的支出，而是對家庭的保護投資。與其事後懊悔，不如事前準備，讓每一位家人都能住得安心又放心。

※以上資訊來源為國泰產險官網，實際保障內容與費用請以官網公告為準。

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