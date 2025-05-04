過21000海闊天空 國安基金護盤 至少漲三成個股

國安基金4/9銜命護盤以來，至4/28已有逾176家上市櫃公司漲逾三成，其中更有95家企業已突破4/2收盤價，用實力證明未受川普宣布對等關稅的利空影響，其中有63家還是3月營收年月雙增的財報強股。本期封面故事特別整理出近十年國安基金護盤期間都能漲逾三成的個股，供投資朋友參考。

文．蔡武穆

國安基金自4月9日進場護盤，加上限空令機制，13個交易日以來，台股走出反彈格局，回測之後，收復月線，月線的扣抵值開始往下扣，有助打出第二隻腳，唯月線還是反壓，接下來二個星期區間震盪在所難免，國安基金在穩住市場信心，只守不拉的操作，初步已經達到救市的目的。

同時，美國3月CPI來到2.4%，低於市場預期的2.5%，非農就業人口增加22.8萬人，遠超乎預期的13.7萬人，失業率上升0.1%至4.2%，目前為止，美國經濟還算健康。市場傳出6月可能降息的聲音，但還是得看未來關稅是否進一步推高通膨。

美中貿易戰趨緩 美股勁揚 台積電等晶片關稅揭曉

美中貿易戰有所緩和，川普宣布有望調降中國關稅，而中國也將部分美國晶片關稅調降為零，激勵上週美股四大指數勁揚，目前四大指數都已打出W底或第二隻腳，VIX恐慌指數從40降到24，市場氣氛稍微緩和，算是非常好的兆頭。

不過，由於各國對等關稅進度談判進度緩慢，川普4月23日再向各國喊話，要求儘快達成關稅協議，否則將在2到3周內重啟對等關稅，台灣對美國談判最快在5月進行，5月7日還有晶片關稅，不確定因素壓抑著台積電表現，最快要等到5月7日以後晶片關稅出爐，台股才有可能走出震盪格局，挑戰4月2日向下的跳空缺口。

國安基金前面有八次護盤，最近三次進場中，從開始到結束，大盤平均漲幅約24%，台積電平均漲幅約30%。4月9日國安基金進場時台積電最低收在785元，若加上30%計算(785×30%=235)，到國安基金退場，預估台積電最高可漲到1020元，大盤最低在17306點，加上24%計算(17306×24%=4153)，至國安基金退場時，預估最高可衝到21459點。

另外，八次護盤中，只有第一次2000年政黨輪替慘賠500億元之外，其他七次都賺錢，因進場時都買在相對低點，在市場穩定之後的相對高點出場，買進的個股以大型權值股、金融股、傳產的龍頭股居多，以達到穩定盤勢的目的。

盤點官股行庫關愛的權值股 哪些還有甜甜價可以投資？

彙整八大官股近10日買賣超及財政部資料，國安基金護盤重點，權值股包含台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、台達電(2308)，其他電子股則有華碩(2357)、世芯-KY(3661)、瑞昱(2379)等。金融股包含第一金(2892)、富邦金(2881)、兆豐金(2886)、中信金(2891)。傳產股則有長榮航(2618)、中華電(2412)、統一超(2912)、統一(1216)、川湖(2059)、東元(1504)、聚陽(1477)等個股，涵蓋AI伺服器、半導體設備、金融與內需族群。

台積電占大盤權重35%，自然是首要標的，從4/9護盤以來，漲幅15%，截稿前已站上月線之上。台積電三月及第一季營收表現亮眼，受到關稅不確定因素影響，野村調降今年EPS 至55~58元，目標價也從1400元調降至1170元，大摩從1500元調降至1300元，還是守在千元以上，目前還在甜甜價。

投信加碼鴻海與廣達 國安基金可能買ETF護盤

AI伺服器廣達、鴻海除八大官股買超之外，投信近10個交易日買超鴻海8410張，買超廣達16545張，明顯跟著政府持續作多，鴻海股價戰上月線、廣達股價即將挑戰季線，都是可以留意的標的。

金融部分，富邦金去年賺10.77元，今年配息上看5元，4/28收盤價79.2元，本益比7倍、殖利率6.3%，距離前高還有15元價差空間，近10日八大官股買超6590張，投信及外資皆為賣超，股價力五日均線之上。傳產股可看長榮航，去年EPS 5.37元，受惠於90天拉貨潮，第一季營收年增5.8%，本益比7倍。

此外，ETF亦是國安基金進場的標的，像是元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)近10個交易日成交金額及張數明顯放大，尤其元大高股息(0056)買超張數達4萬多張，勇奪ETF之冠。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1288期，2025.05.02出刊。

圖片來源：Pixabay

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