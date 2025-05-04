華南永昌台灣優選50ETF (009808)4月28日至4月30日現正募集中

文 / 張仲華

近期金融市場波動大，但根據投信投顧公會ETF專區資料顯示，全體ETF受益人數3月仍呈現成長，來到約1,514萬人左右，與2月相比成長約3.19%，甚至在第二季，市場上有多檔 ETF即將開募，除了主動式ETF外，其中市值型新兵華南永昌台灣優選50ETF(009808)於4/28至4/30募集。

華南永昌投信成立於1992年，並於2003年加入華南金控，成為華南金融集團一員，今年推出華南永昌台灣優選50ETF(009808)，009808作為市值型ETF的後進者，雖然競爭激烈，但反而有機會站在巨人的肩膀上，觀察近期的市值型ETF，指數的選股邏輯通常不會只聚焦在市值大的企業，因為市值可能受到市場影響，且市值大不一定反映公司體質，因此除了市值考量外，可能會結合其他指標來篩選，而009808作為市值型ETF進化版，搭配巴菲特提出的護城河理論，護城河企業通常具有競爭優勢、品牌影響力、規模經濟或專利保護...等。

而對於ETF來說，指數的選股邏輯至關重要，009808追蹤臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數，不只侷限在概念，而是以產業護城河指標、企業護城河指標與其他篩選標準，尋找具有競爭優勢的護城河企業。以臺灣護城河概念優選50指數的2024年12月前十大持股來看，包括台積電、鴻海與聯發科等，而指數除了每年與時俱進的定期審核外，且為了避免持股集中在少數公司，還搭配個股權重上限為30%以及前五大權重總和上限為60%。

此外，在收益分配方面，009808以1、4、7、10月最後日曆日評價，採季配息，使投資人可以靈活運用資金，甚至與手中的ETF搭配，而且結合收益平準金機制，有機會穩定配息率。根據臺灣證券交易所公告，全體上市公司今年3月營收仍年增約19.1%，顯示上市公司基本面仍具韌性。009808預計五月掛牌上市，且經理費率採級距式收費，最低可達0.05%，預計以15元發行，成為新的投資選項。

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