財報分析定心緒 不怕資訊洪流

文．黃淑珍

PaPa在進入澳盛銀行後，發現銀行在評估企業時，除了最基本的財報分析，也會評估經營團隊、產業趨勢以及是否有被制裁等等，因為不知道要考慮這麼多「落落長」的資料，也讓PaPa在第一次交報告時就滑鐵盧，慘遭主管「愛的教育」。

先前PaPa在保險業時，以研究中小企業為主，進入銀行業後則更專注於上市櫃公司，財報受到法規限制，更為嚴謹。

「一般人在解讀財報時，至少要知道資產等於負債加業主權益(股東權益)這個公式」，PaPa解釋道，中小企業很多資訊都不透明，甚至財報是由會計或財務人員自己編製，所以很常出現不符合公式或資料錯誤的情況。此外，如果編制財報的會計師擁有事務所核發的簽證，也會讓財報上的資料更有保障。

選股四步驟 掌握八成財報資訊

PaPa在《銀行家選股法》中整理了選股四步驟，參考的指標分別為營收、三率(毛利率、營業利益率、稅後淨利率)、償債能力、現金流，PaPa說，這四項指標分析下來就已經囊括了七、八成的財報，他也一一解釋道這些指標不是光看月增率、年增率就好，其實還隱藏了許多資訊。

例如營收分析，應該剖析企業賣的到底是什麼產品、服務，主要出口到哪個國家，市場在哪裡，掌握這些情報，才可以在市場上有變動的時候判斷出影響程度。

獲利率方面，三率三升當然是最好的狀況，代表公司的訂單動能強勁，然而，理想很豐滿，現實很骨感，獲利率不可能永遠在成長，維持平穩也是一種常態，除非連續幾季都「三率三降」，就需要敲響警鐘。

再來，企業的償債能力則會被銀行格外關注，避免出現違約風險，若是無法清償債務導致破產，對投資人也是很大的傷害。

最後是現金流，企業很常出現的情況是，賣出產品後還未收到錢就把這筆營收添加到財報上，若是這筆錢沒有收回來，營收再好看也是白搭，華碩三月中爆出的53億呆帳就是一個例子。

找飆股 還需要分析財報嗎？

「看財報這件事，不管對什麼樣的投資人都會有挹注」，財報分析常被認為是僅限於價值型投資的必做功課，PaPa解釋道，雖然財報是歷史數據，但能夠讓我們鑒往知來，例如透過2008年股災時期的財報，去了解企業在逆風下是否能持續成長、獲利。

雖然尋找飆股的投資人比起財報分析更偏好線型分析，但在了解企業的財報後，即使是偏好成長型投資的股民，也能在挑選飆股時，判斷企業的財務健康，讓投資更有底氣。

PaPa認為，分析財報是投資的基本，無論是投資短線還是長線，都會成為值得參考的指標，而他也遇過許多分析出的價值股飆漲的案例，更驗證了財報分析的重要性。

財報漂亮 股價卻沒動？

「明明財報很漂亮，為什麼股價一直沒漲？」這大概是許多投資人心中的疑問，也是多數人更偏好線型分析的原因。PaPa指出，上述情況其實再正常不過，以台積電三月初的股價表現來說，被認為穩賺不賠，甚至成為熱門存股的台積電，當時所公布的營收仍未衰退，但股價卻在一千元上下徘徊。

造成台積電股價不振的原因太多了，各種政策、新聞報導、財經機構的公開發言，都會影響市場情緒，PaPa表示，進出場還是要投資人自己判斷，分析財報就像是吃一顆定心丸，可以保證企業的前景樂觀，不會讓情緒被市場消息影響。

未來難以預測，總經環境下的未知因素數之不盡，現今川普政局下的股市變化就是最好的例子，財報雖然無法分析未來，卻會反映在政經變動下的利潤調整和應對，也可以看出企業管理階層的能力。

營收下滑 是企業出問題還是產業出問題？

營收下滑是企業出問題還是產業出問題？以最近的關稅戰舉例，營收下滑其實也證明企業是否有轉嫁風險的能力，例如身為晶片龍頭的台積電就有一定的議價能力。PaPa指出：「好的企業應該要有快速應變的能力，如果馬上受到很大的影響，就要考慮是否繼續持有」。

此外，企業到底在賣什麼，主要市場在哪，也是很重要的資訊，才能在發生如俄烏戰爭等國際事件時，評估是否會造成影響。

PaPa也額外分享，若一般人想分析產業趨勢卻無從下手，可以嘗試研究業界的龍頭，例如想分析AI server產業，就可以從廣達、英業達的財報切入。若是各家公司的營收都保持成長，可能代表產業正迎爆發期；若是各家財報表現不一，可能代表產業正發生轉變，就需要再深入研究企業情形。

「看財報的最終目的，就是知道公司在做什麼」，PaPa將自己過往的經驗，都整理成《銀行家選股法》，將資訊化繁為簡，書中加入了大量對話，有別於教科書式的教學，讓讀者在輕鬆閱讀之餘學習財報分析的知識。初學者在分析財報時，難免會因為大量文字、數據而寸步難行，所以可以先從營收入手，再慢慢擴大資訊範圍，而不是囫圇吞棗。

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