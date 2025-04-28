護城河ETF報到！華南永昌投信市值型新兵(009808)蓄勢待發

文 / 張仲華

美國總統川普近期宣布對等關稅政策震撼全球，儘管受到關稅影響，短期市場易震盪，然而臺灣是全球電子產業供應鏈的重要一環，更於AI產業佔有一席之地，且半導體先進製程的技術更是有目共睹，長期仍回到經濟韌性與公司基本面。

股神巴菲特於1993年的股東信中提出護城河概念，是指企業擁有競爭者難以超越的優勢，例如無形資產、轉換成本、成本優勢等，護城河寬闊的企業常為市場龍頭。護城河概念被廣泛運用於選股，以ETF市場來說，2024年上市的復華日本龍頭(00949)，結合護城河概念去發掘日本龍頭企業，而華南永昌台灣優選50ETF(009808)也搭配護城河概念，追蹤「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」。

臺灣護城河概念優選50指數，指數以臺灣證券交易所上市普通股為母體，經流動性、產業、市值..等篩選，最終選取50檔作為成分股。而指數特別的是結合產業護城河及企業護城河指標，產業護城河指標是篩選近20季產業毛利率中位數屬前80%高的產業；企業護城河指標是考量經營規模、市值指標，以及投入資本報酬率(ROIC)與加權平均成本(WACC)之差等，簡而言之就是找到趨勢向上的產業，再從中聚焦有競爭優勢的公司。

根據2006年5月17日至2024年12月31日的市場統計，臺灣護城河概念優選50報酬指數的年化報酬率達11.86%，勝過臺灣50報酬指數的11.12%及臺灣加權報酬指數的10.48%。此外，指數每年1 次進行成分股定審，定審日期為4 月的最後1 個交易日，而5月第13 個交易日調整生效，相較於其他ETF多採季度或半年調整，考量到財報公布時間，故採年度調整為主，也可望降低週轉率與交易成本。

市值型ETF相比追求股利率的高股息ETF，可能有更強的成長機會，適合追求成長的投資人。華南永昌台灣優選50ETF(009808)作為市值型ETF新兵，指數結合企業護城河與產業護城河指標，且為了避免持股過度集中，不只有個股權重上限為30%，還有前五大權重總和上限為60%。009808採用四階段級距式經理費率，預計4/28至4/30以15元開募。

臺灣護城河概念優選50指數前十大持股

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