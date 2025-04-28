這一檔面板級扇出型封裝載板唯一受技轉方認可的供應商營收持續高成長

文 / 許博

金屬材料供應商鑫科(3663)2025年3月營收456,378千元，月增加25%、年增加178%。從

6月起營收較去年同期增加164.51%主要係合併中鋼精材認列營收，另6月貴金屬銷售金額佔合併營收比率為35%。第二季營收1,194,020千元，高於第一季547,895千元，季成長117.9% 。

股價在2024年8月20日創高113.5元後拉回整理，到第四季營收減緩的影響，股價持續整理，最低到40.30元反彈。未來在營收與獲利續成長下，股價可望反映營收與獲利成長狀況。

鑫科於2000年3月成立，同年10月由中盈公司直接投資成為中鋼集團一份子。鑫科上半年營收成長+53.9%，第一季每股盈餘0.14元，略高於去年同期。第二季起有比較明顯的營運績效，包括(1)取得中鋼精材70%股權。(2)成為中國醫藥大學附設醫院新竹分院裝設禾榮公司的台灣首套加速器型硼中子捕獲治療(AB-BNCT)設備的供應鏈夥伴。成為面板級扇出型封裝(FOPLP)金屬載板之唯一技轉方認可供應商。第二季每股盈餘0.13元，第三季每股盈餘0.03元，第四季回升到0.22元。

在營運上有較大的突破，造就公司在去年第二季營收大幅成長，第二季比第一季倍數成長，主要來自併購中鋼精材認列營收。鑫科收購中鋼(2002)旗下的中鋼精材70%股權，並已於5月開始併入財報，帶動鑫科近二個月營收持續走高。即使不認列中鋼精材的營收，鑫科的貴金屬業務也有所增長、訂單持續增加，靶材業務訂單也趨於成長，訂單能見度一季以上，優於往年。

鑫科產品精密金屬營收站比較高，高於60%以上，如圖三。此外，鑫科(3663)積極拓展半導體業務，公司的FOPLP金屬載板已打入一線大廠，其終端的歐系IDM廠需求增強、帶動訂單持續增溫，加上切入的12吋晶圓用18吋靶材需求也穩定增加。隨著下半年面板級扇出型封裝(FOPLP)放量、較上半年倍數成長，若出貨順利，全年半導體佔比有望衝3成以上。

法人認為，鑫科去年上半年面板級扇出型封裝載板(FOPLP)出貨約300片，下半年出貨增加到900-1200片，隨著客戶拉貨意願增強，今年全年則預估有機會達2400片，較今年有倍數增長空間。

理周投研部表示，展望後市，若不含中鋼精材，目前不論面板靶材或半導體靶材，需求都屬正向，預期將帶動營收動能增溫。此外，半導體佔營收佔比有望衝3成以上。隨著公司產品組合優化，高毛利的產品占比提高，獲利隨著營收成長而增長。目前公司仍在成長階段，且成長幅度隨著併購計畫完成、半導體占比提升而加大；產品組合優化使毛利、獲利提升，股價持續在上漲動能，持股者續抱，空手低接，在整理期低檔承接。

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