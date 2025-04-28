文．洪寶山

2023年前民眾黨立委吳欣盈拋出「全球172檔主權基金，台灣連一檔也沒有」的議題，矛頭指向台灣央行龐大的外匯存底，但央行平均年化報酬率僅2.64%，四十年來成長不到三倍。截至2025年3月，台灣央行的外匯存底約為5780.2億美元。

根據吳欣盈的觀察，因為央行投資的「都是債券與外匯。」當時支持成立主權基金的聲音認為，提撥外匯存底的10%成立主權基金，活化資產為前提去運用，例如投資股票、另類資產等，盡可能使「報酬最大化」，不至於影響經濟、國安。

成立主權基金 央行持開放態度

央行對於成立主權基金向來持開放態度，但建議主權基金的設立應以專法規範，遵守聖地牙哥原則，資金來源應由政府統籌規劃，可向外匯存底「買」或「借」，不應直接無償撥用。

什麼是聖地牙哥原則？2008年，國際貨幣基金組織(IMF)與主權財富基金國際工作組(IWG-SWF)共同制定該原則，並提交給國際貨幣與金融委員會(IMFC)，至少有25個國家簽署，是一套適用於主權財富基金的自願性指導原則，目的是確保這些基金的透明度、治理結構及投資行為符合國際標準。核心宗旨是：1.維護全球金融穩定，確保資金與投資的自由流動。2.遵守投資國的監管與披露要求，避免影響市場公平性。3.基於經濟與金融風險考量進行投資，而非出於政治目的。4.建立透明且健全的治理架構，確保風險管理與問責機制。外界普遍認為，該原則是為了防範部分主權基金假投資之名，行「國安滲透」之實。

年度收支有餘 可投入主權基金

主權基金是由政府擁有和管理的投資基金，通常用來管理國家的財富，以達到長期財務增值的目的。主權財富基金追求高報酬，主要用於以下幾種投資，金融市場投資：包括股票、債券、不動產等金融資產。基礎建設與產業投資：投入國內或國際的戰略性產業，如能源、科技、交通等。

主權基金的資金通常來自(1)外匯儲備：部分國家將外匯盈餘投入主權基金，以獲得更高的收益。(2)天然資源收益：例如石油、天然氣的出口收入。(3)財政盈餘：當政府年度收支有剩餘時，可將部分資金投入基金。

各國主權基金 投報率很不錯

挪威政府養老基金(GPFG)、新加坡淡馬錫控股(Temasek)、阿布達比投資局(ADIA)等三個主權基金算是知名的成功範例。GPFG的資金主要來自挪威的石油收入，該基金投資全球數千家公司，即使在金融危機期間，仍能保持穩定的回報，並在市場復甦後迅速成長。近年來，GPFG加大對科技股的投資，如蘋果、微軟、Alphabet和亞馬遜等，自1990年成立以來年化報酬率(IRR)約為6.09%。

Temasek的資金來自政府資本與國營企業盈餘，積極投資科技、金融、能源等領域，並參與企業管理以提升價值。成功的投資代表作有新加坡航空、星展銀行、新加坡電信、中國建設銀行、阿里巴巴、屈臣氏集團、印度ICICI銀行、澳洲第二大電信公司Optus，1974年成立以來的IRR約為14%，過去二十年的IRR約為9%，過去十年的IRR則約為7%。

ADIA的資金來自阿聯酋的石油收入，全球化投資，涵蓋股票、債券、房地產、私募股權等。曾在2007年次貸危機投資花旗銀行，並在全球多個城市投資了高端商業地產，包括倫敦的碎片大廈、聖保羅大教堂、倫敦塔，紐約的帝國大廈、克萊斯勒大廈、中央車站，巴黎的艾菲爾鐵塔、羅浮宮、凱旋門等地標性建築。

ADIA也投資全球領先的資料中心和能源項目，例如台灣A-Top新嶺雲端數據園區的投資，這是台灣最大的算力中心，也和新加坡私募股權公司SC Capital Partners合作成立亞太資料中心投資項目，以擴展其在數據基礎設施領域的影響力。ADIA的二十年IRR約在5-8%之間浮動，三十年IRR約在6-9%之間。

央行：主權基金應有專法規範

有些主權基金的資金來源確實包含人民的退休金或郵政儲金，但這在不同國家有不同的法律與政策規範。例如日本政府年金投資基金(GPIF)，是全球最大的退休基金之一，管理日本的公共年金資金，並進行全球投資以確保退休金的穩定增值。有些主權基金的資金來源確實包含外匯存底。例如中國投資有限責任公司(CIC)，它的初始資金來自中國的外匯存底，目的是提高外匯資產的投資回報。此外，新加坡政府投資公司(GIC)也是由外匯存底資金支持。

台灣央行認為台灣如果成立主權基金，定位要先確立，其次，主權基金的設立應該透過專法規範，而不應直接無償撥用外匯存底。

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