市值型新選擇！ 華南永昌台灣優選50ETF強勢募集

文 / 張仲華

美國川普政府近期宣布關稅措施，推升市場對於經濟的不確定性，市場擔憂若升級為全球貿易戰，恐導致經濟衰退，引起股市震盪，上週五(4/11)發行量加權股價指數收盤為19,528.77點，相比4/2，跌幅約8.31%，雖然目前關稅進入90天協商，但川普政策的瞬息萬變，市場可能仍容易受到相關消息影響。

近年ETF市場持續發展，根據投信投顧公會ETF專區顯示，2024年全體ETF的基金規模已經突破6兆元，2015年至2024年全體ETF的基金規模成長逾30倍，且全體ETF受益人數創高，正式突破1,430萬。

盤點ETF市場中，市值型ETF常受到投資人高度關注，從早期的元大台灣50(0050)，到群益台ESG低碳50(00923)、國泰台灣領袖50(00922)，甚至是今年上市的保德信市值動能50(009803)，可以看出追蹤指數的變化，從過去指數著重在市值，近期則逐步結合低碳、動能因子等多元指標，顯示出投資人「不只大，更要好」的訴求。

華南永昌投信於今年加入台股ETF市場，推出華南永昌台灣優選50ETF(009808)，追蹤臺灣護城河概念優選50指數，不只是市值型ETF，更搭配護城河的概念，綜合考量個股資本報酬率、企業競爭優勢等篩選標準，選取50檔成分股，且從2024年12月追蹤指數的前十大持股來看，前三名的台積電(2330)、鴻海(2317)與聯發科(2454)，三者權重相加約5成，且半導體產業權重達46.81%，也可望搭上AI產業的發展。

根據2006年5月17日至2024年12月31日的市場統計，臺灣護城河概念優選50報酬指數的累計報酬率高達721%，勝過臺灣50報酬指數的630%及臺灣加權報酬指數的551%，指數表現顯著。在配息上，打破傳統對於市值型ETF配息的想像，採取季配息與收益平準金機制，且月底評價與月中領息，使投資人更靈活運用資金。此外，華南永昌台灣優選50ETF再挑戰市場上的經理費率，採取四階段級距式收費，經理費率最低可達0.05%。華南永昌台灣優選50ETF預計將於4/28至4/30開募，預定以15元作為發行價，成為投資的新選擇！

009808之經理費率採級距式收費。(資料來源：投信官網)

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